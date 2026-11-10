A győri önkormányzat reagált az ETO anyagi gondjairól szóló hírre

Az alábbiakban a győri városháza lapunknak megküldött reakcióját olvashatják:

„Az ETO csapatát üzemeltető Győri ETO Kft.-t 100 százalékban az ETO egyesület tulajdonolja, az önkormányzatnak nincs részesedése, sem delegált képviselője a Kft.-ben, vagy az egyesületben. Az ETO női kézilabdacsapat döntéshozatala tehát a polgármesteri hivataltól és az önkormányzattól teljesen függetlenül működik. Az ETO KC működésével és gazdálkodásával kapcsolatos információkkal a klub önálló működéséből adódóan tehát elsősorban annak vezetése rendelkezik.

A városvezetés ismeretei megegyeznek azokkal, amelyek a sajtóban eddig megjelentek.

Tisztában vagyunk vele, hogy az ETO, bár nem az önkormányzat csapata, de a győriek klubja. Ezt fejezi ki az is, hogy az önkormányzat 2006 és 2026 között, húsz év alatt összesen 3.6 milliárd forinttal, mai értékén közel 5.8 milliárd forinttal támogatta az ETO női kézilabdacsapatot.

A győri önkormányzat és az ETO KC között érvényes szponzorációs szerződés van hatályban. Az önkormányzat minden, a megállapodásban vállalt kötelezettségét továbbra is teljesíti.”