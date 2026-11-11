Nem csokiautomata – a győri sikerek ára

A telex.hu szeptemberben arról cikkezett, hogy egy alig ismert állami cég, a nagy hitelek mögötti állami tulajdonú kezességvállalásért felelős Start Garancia Zrt. 2024 és 2026 között összesen 700 millió forint szponzorációs díjjal járult hozzá a csapat működéséhez és tervei megvalósításához, miközben a klubhonlapot böngészve nincs már ott a támogatók között a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, az elmúlt években a több száz milliárdos állami vasúti közbeszerzési tendereken taroló V-Híd Zrt. sem. Ezek a források az új idénytől már hiányoznak, miközben rendkívül érzékenyen érintheti a klubot az is, hogy az új kormány egységesíti az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho), megszüntetve a hivatásos sportolókra vonatkozó külön kedvezményt – az eddigi magasabb, évi 500 millió forintos ekhokeret helyett rájuk is ugyanaz az évi 60 millió forintos bevételi határ és szabályozás vonatkozik majd, mint az ugyanezt az adónemet választó többi szakma képviselőjére. A problémák gyökerét Szabados Gábor sportközgazdász is ebből eredezteti.

„Anélkül, hogy ismernénk a pontos részleteket, általánosságban elmondhatjuk, hogy a klub finanszírozásában voltak olyan szponzorok, amelyeket nyugodtan hívhatunk irányított támogatóknak. Az Audi esetében is azt gondolom, hogy volt kimondott vagy ki nem mondott politikai nyomás, hogy ha már a városban működik a cég, akkor segítsen.”

Szabados szerint bizonytalanná válhatott a bevételi oldal, erre jött még az ekho­kedvezmény tervezett megszüntetése, ami azt jelenti, hogy a kiadási oldal is jelentősen megnőtt.

„A győri női kézilabdacsapat egyértelműen az egyik legnagyobb haszonélvezője volt az eddigi ekhós szabályoknak, ami nyilvánvalóan azt jelenti, ha ez kiesik, problémát hoz – folytatta a gazdasági szakember. – A versenyképességüket nagymértékben arra alapozták a győriek, hogy olyan fizetéseket tudtak adni, amelyek nem jártak olyan adóterhekkel, mint külföldön. Az irányított támogatók és az adókedvezmények jól jelzik, milyen mértékig támaszkodott az egyesület teljes gazdálkodása, ebből fakadóan a szereplése is arra a finanszírozási környezetre, amely az előző kormányzat alatt kialakult, és amely nagyon erősen politikai akarattól függött, nem piaci háttere volt. Ha ez megváltozik, akkor a mostani esetekre kell felkészülni.”

Szemerey Zsófi és Fodor Csenge az idei elveszített BL-döntő után – kérdés, hogy jövő májusban is ott lesz-e az ETO a budapesti négyes döntőben (Fotó: Árvai Károly)

Szabados munkája során sok skandináv kollégával dolgozik együtt, akik sokszor kérdezik tőle, miként lehetséges, hogy játékosaik egy számukra ismeretlen magyar város csapatában szerepelnek.

„Ez is azt mutatja, hogy az egész gazdasági működésnek, amit Győrben az elmúlt években biztosítani tudtak, nem volt meg a kellő mértékű piaci háttere, tehát ha pénzügyileg megrendülnek, bevételi oldalon kiesnek irányított szponzorok, és növekednek a kiadások, ennek logikusan nem lehet más következménye. Ha nagyon leegyszerűsítem, az április 12-i parlamenti választások után már lehetett tudni, hogy a Győrnek problémái lesznek. Természetesen más klubok is hasonló helyzetbe kerültek vagy kerülhetnek, de hangsúlyozom, ha kifejezetten a csapatsportok nemzetközi versenyképességét nézzük, a győriek voltak az egyik legnagyobb haszonélvezői az előző rendszernek. Tegyük hozzá azt is, ők tudták a legjobban kihasználni ezeket az előnyöket, ezért igazán fájdalmas ez az eset, mert sikeres volt a csapat. A Veszprém férfiegyüttese is nagyjából hasonló helyzetben van, csak nem nyert Bajnokok Ligája-trófeákat, ellentétben a győriekkel, akiket ezért minden dicséret megillet. A sport – főleg a csapatsportok – ugyanis nem olyan, mint a csokiautomata, amelybe felül bedobod a pénzt, alul meg kiesik a trófea. A Győr nagyon jól kihasználta és sikerekre váltotta azt a gazdasági előnyt és helyzetet, amelybe az előző kormányzat által kialakított finanszírozási környezetnek köszönhetően került. De még egyszer hangsúlyoznám: a tavaszi választások után lehetett tudni, hogy ez megváltozik.”