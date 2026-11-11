Magyar győzelem után szóljon a riasztó! – kezdődik a női kosárlabda Eb selejtezősorozata

És akkor megszólalt a riasztó.

„Már megint?” – kérdezte egymástól a válogatott technikai vezetője, Plézer Gábor és Kovács Ignác csapatorvos.

Pedig ez volt az első ilyen eset, amikor a fülsértően éles hang megszólalt a keddi ebéd után a mieinknek otthont adó hamburgi szállodában, viszont szeptemberben ugyancsak itt, Németországban, csak éppen Berlinben volt kétszer is hasonlóra példa, az egyikre éjjel fél kettő körül. Bizonyosan most is akadt a válogatott tagjai közül, aki már elszundikált a csendes pihenő alatt, ezért Plézer Gábor villámgyorsan körüzenetet küldött, hogy mindenki maradjon a szobájában, ez csak egy próba. És valóban: pillanatokkal később a szálloda személyzete kivonult a hotel elé, tesztelték, milyen lenne a szervezettség, a gyorsaság vészhelyzet esetén. Ilyenre is szükség van, csak a magyar lányoknak nem volt szerencséjük, hogy épp most került rá sor.

Egyébként minden rendben a mieinkkel, 15 játékos vár bevetésre, de csak 12-en léphetnek pályára szerdán az Eb-selejtezős nyitányon. Völgyi Péter szövetségi kapitány a tervek szerint Rátkai Esztert, Papp Klaudiát és Tóth Frankát hagyja ezúttal ki, de ne feledjük, a következő napokban még két hazai összecsapás is vár a csapatra Portugália és Dánia ellen Miskolcon, vagyis vélhetően lesz lehetőségük bizonyítani.

Méltatják a mieinket a németek A tréning közben a német szövetség munkatársai elkezdték elhelyezni a 3900 néző befogadására alkalmas Inselpark Arena lelátóin a mérkőzésre készült 32 oldalas műsorfüzet példányait. A mieinkkel foglalkozó két oldalnak a „Vissza a csúcsra” címet adta a szerkesztő, utalva arra, hogy a magyar válogatott végre ismét világbajnokságon járt, és bejutott a legjobb nyolcba. A szerző Juhász Dorkát emelte ki, és a generáció emblematikus játékosának nevezte, aki univerzális képességekkel van felvértezve.

Nyilván mi azt szeretnénk, hogy ez a generáció ne maradjon le a következő Európa-bajnokságról.

„Nagyon egységes a német válogatott, szinte mindenki képes mezőny- és alsó posztokon is játszani, ez támadásban is többféle variációt jelent, védekezésben pedig sokszor vált” – mondta az ellenfélről Váradi Kornél másodedző. Völgyi Péter egyetértőleg bólogatott és hozzátette, hogy a németeknél nagy a merítési lehetőség.

A szövetségi kapitány ezzel arra utalt, hogy bár öten is hiányoznak most a világbajnokságon negyedik helyen végző keretből, játékerőben nem lesz nagy különbség. Azért természetesen érzékeny vérveszteség a házigazdáknak, hogy a két Sabally testvér, Satou és Nyara is sérült, de nem lehet jelen Marie Gülich, Alexis Peterson-Smalls és Lina Sontag sem.

Széki-Barnai Judit biztos benne, hogy nehéz dolgunk lesz az erős, atletikus németek ellen (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)

A két együttes a szeptemberi vb-n nem találkozott, előtte viszont a felkészülés során kétszer is, az első göttingeni szoros csatát a hazaiak nyerték meg zárt kapuk mögött, másnap, már közönség előtt viszont mi győztünk 68–62-re – ráadásul Juhász Dorka nélkül.

„Ismerjük a németeket annak a két mérkőzésnek is köszönhetően – mondta Széki-Barnai Judit, a Cegléd centere. – Nyilván minden együttes képes lehet meglepőt húzni, az viszont biztos, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, a hazaiak erősek, atletikusak.”

A magyar csapat viszont egyáltalán nem félszegen érkezett Hamburgba, ezt mutatta a kedd délutáni edzésen tapasztalható hangulat. Dombai Rékáék nagy összpontosítással végezték a feladatokat, amelyeknek első részét dobóversenyek adták, egymás biztatásától volt hangos a csarnok. Nem volt ez másként később sem, a gyakorlatok és a játék közbeni kommunikációval egyáltalán nem volt baj, nyoma sem volt fáradtságnak, bágyadtságnak. Remélhetőleg ez megmarad szerdára is.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, N-CSOPORT, HAMBURG

18.30: Dánia–Portugália

19.00: Németország–Magyarország

A NŐI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Aho Nina (DVTK), Dombai Réka (Szekszárd), Dúl Panka (ETO Basket), Juhász Dorka (Galatasaray – Törökország), Kányási Veronika (DVTK), Lelik Réka (Emlak Konut SK – Törökország), Papp Klaudia (Lyon ASVEL – Franciaország), Rátkai Eszter (Szekszárd), Sitku-Varga Alíz (Autosped BCC Castelnuovo Scrivia – Olaszország), Studer Ágnes (NKA Universitas Pécs), Széki-Barnai Judit (Cegléd), Takács-Kiss Virág (Valencia BC – Spanyolország), Tóth Franka (Sopron), Török Ágnes (NKA Universitas Pécs), Turner Yvonne (Wisla Kraków – Lengyelország)