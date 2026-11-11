Krpics: Mindig is az volt a vágyam, hogy Szerbiát képviseljem

A Verbászon született, magyar és szerb állampolgársággal is rendelkező hátvéd 2024 nyara óta játszik Győrben, s a neve korábban szóba került a magyar válogatottnál is. Marco Rossi márciusban beszélt arról (majd a lapunknak októberben adott interjújában is szóba hozta), hogy régóta figyelik Krpicset, ám a játékos a FIFA szabályzata szerint nem szerepelhet a magyar nemzeti csapatban – ahhoz öt évig folyamatosan Magyarországon kellene élnie –, így nem hívhatja meg.

Most a szerbek tehát léptek egyet abba az irányba, hogy Krpics ne lehessen később se magyar válogatott – ehhez a befejező lépés az volna, hogy tétmeccsen pályára lépjen a szerb csapatban. Az utólag behívott 23 éves védő a szerb szövetség honlapjának mesélt arról, hogyan tudta meg, hogy Paunovics számít rá, és arról is szót ejtett, mit jelet számára a meghívó.

„Hatalmas megtiszteltetés, és nagyon boldog vagyok, hogy meghívást kaptam. Autóban ültem, úton voltam haza Szerbiába egy rövid vakációra, amikor értesítettek a hírről. Nem is igazán számítottam a meghívóra, ezért földöntúli boldogságot okozott. Elsőnek a családomat hívtam, a szüleimet, és örömkönnyeket hullajtottunk mindannyian. A hétfői ebéd előtt beszéltem a kapitánnyal, aki megosztotta velem az elvárásait és elmondta, mire számít tőlem, és hogy milyen viselkedést vár el a válogatott keret tagjaként tőlem. Azért vagyok itt, hogy megmutassam magam és bizonyítsam – elsősorban magamnak –, hogy képes vagyok a legmagasabb szinten teljesíteni. Az ETO-val megnyert bajnokság volt eddig pályafutásom legnagyobb sikere, de ez a meghívó most még azt is felülmúlta. Nem titok, hogy korábban beszéltem Marco Rossival, és szóba került, hogy később esetleg számítana rám a magyar válogatottban, de nekem mindig is az volt a vágyam, hogy a hazámat, Szerbiát képviseljem. Hittem benne, hogy egyszer megérkezik majd a válogatott meghívó, és most, hogy ez megtörtént, azt hiszem, pont ott vagyok, ahol lenni szerettem volna” – fogalmazott Krpics a szövetség honlapjának tanúsága szerint.