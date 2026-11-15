Alpesisí-vk: Pinheiro Braathen nyerte Leviben a férfi műlesiklást, Leitgeb Richard nem ért célba

A söldeni idénynyitón, három hete óriás-műlesiklásban győztes olimpiai bajnok – aki norvég születésű, de 2024 óta brazil színekben versenyez – pályafutása tizedik vk-sikerét aratta.

A mezőny magyar résztvevője, Leitgeb Richard a 72. helyen rajtolt, de nem ért célba, így a második etapon már nem állhatott rajthoz.

Szombaton a női műlesiklásban a német Emma Aicher diadalmaskodott Leviben, míg a magyar induló, Tóth Zita a 43. helyen zárt.

FÉRFI MŰLESIKLÁS

1. Lucas Pinheiro Braathen (brazil) 1:48.04 perc

2. Clément Noel (francia) 1:48.60 perc

3. Loic Meillard (svájci) 1:48.77 perc

Az összetett vk állása 2 verseny után (még 41 van hátra): 1. Pinheiro Braathen 200 pont, 2. Meillard 140 pont, 3. Alex Vinatzer (olasz) 81 pont