Birkózás: a Cegléd nyerte a kötöttfogású utánpótlás-csapatbajnokságot
A házigazda Ceglédi VSE együttese diadalmaskodott az utánpótlás kötöttfogású birkózó-csapatbajnokságon.
Szombaton a ceglédi Gál József Sportcsarnok adott otthont a hazai birkózó-versenyszezon utolsó előtti viadalának, egyben az év utolsó csapatbajnokságának – számolt be az MBSZ.
A tizenkét együttest felvonultató megmérettetésen a házigazda CVSE-re különösen nehéz út várt a döntőig. A ceglédiek már a selejtezőben szőnyegre léptek, méghozzá a szabadfogású csapatbajnoki címet megszerző Vasas ellen, amelyet...
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