Szombaton a ceglédi Gál József Sportcsarnok adott otthont a hazai birkózó-versenyszezon utolsó előtti viadalának, egyben az év utolsó csapatbajnokságának – számolt be az MBSZ.

A tizenkét együttest felvonultató megmérettetésen a házigazda CVSE-re különösen nehéz út várt a döntőig. A ceglédiek már a selejtezőben szőnyegre léptek, méghozzá a szabadfogású csapatbajnoki címet megszerző Vasas ellen, amelyet...

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