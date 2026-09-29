Nemzeti Sportrádió

Történelmi magyar siker az alpesi sízők dél-amerikai sorozatában

2026.09.29. 12:43
null
Fotó: FB/Hungarian Ski Association
Címkék
lesiklás alpesisí Bányai Attila alpesi sí
Bányai Attila megnyerte a Dél-amerikai Kupa hétfői lesiklószámát a chilei Corralcóban.

A diadal értékét növeli, hogy magyar alpesi síző korábban még soha nem állhatott gyors számban a dobogó tetejére a tengerentúli sorozatban, amely a világkupa- és Európa-kupa-versenyzők kedvelt felkészülési és pontszerző állomása a déli féltekén.

Bányai a hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint magabiztos és bátor síeléssel utasította maga mögé a teljes mezőnyt, mögötte négyszázados hátránnyal a brit Owen Vinter lett a második, 39 százados lemaradással pedig az amerikai Rhett Lindsey a harmadik.

 

lesiklás alpesisí Bányai Attila alpesi sí
Legfrissebb hírek

Véget ért Lara Gut-Behrami olimpiai bajnok alpesi síző pályafutása

Téli sportok
2026.08.05. 20:31

Kékesi Márton alpesi síző lezárta válogatottbeli pályafutását

Téli sportok
2026.06.17. 17:20

„Lehet, hogy visszavonulok” – Lindsey Vonn még nem tudja, mit tartogat neki a jövő

Téli sportok
2026.05.01. 13:36

Lindsey Vonn ősszel újra sílécre állna

Téli sportok
2026.04.22. 17:40

Alpesisí-vk: Shiffrin hatodszor nyert összetettben

Téli sportok
2026.03.25. 14:14

Alpesisí-vk: Laura Pirovanóé a női lesiklás kristálygömbje

Téli sportok
2026.03.21. 14:52

Ingemar Stenmark: a csendes svéd hangos sikerei

Népsport
2026.03.18. 08:43

A brazil csoda: amikor a származás történelmet ír

Egyéb egyéni
2026.03.04. 19:12