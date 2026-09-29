Történelmi magyar siker az alpesi sízők dél-amerikai sorozatában

Bányai Attila megnyerte a Dél-amerikai Kupa hétfői lesiklószámát a chilei Corralcóban.
A diadal értékét növeli, hogy magyar alpesi síző korábban még soha nem állhatott gyors számban a dobogó tetejére a tengerentúli sorozatban, amely a világkupa- és Európa-kupa-versenyzők kedvelt felkészülési és pontszerző állomása a déli féltekén.
Bányai a hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint magabiztos és bátor síeléssel utasította maga mögé a teljes mezőnyt, mögötte négyszázados hátránnyal a brit Owen Vinter lett a második, 39 százados lemaradással pedig az amerikai Rhett Lindsey a harmadik.
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