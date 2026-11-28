A szám ausztrál világbajnoki ezüstérmese a második futamban nyújtott teljesítményével előzte meg a 110 vk-diadallal minden idők legeredményesebb sízőjét, a háromszoros olimpiai és nyolcszoros világbajnok amerikai Mikaela Shiffrint. Harmadikként utóbbi honfitársa, a szakág vb-bronzérmese, Paula Moltzan zárt.

A 24 éves Robinson pályafutása során nyolcadik sikerét aratta a vk-sorozatban, ebből hetedszer lett első óriás-műlesiklásban.