Alice Robinson nyerte meg a női óriás-műlesiklást szombaton az alpesi sízők világkupa-sorozatában az egyesült államokbeli Killingtonban.
A szám ausztrál világbajnoki ezüstérmese a második futamban nyújtott teljesítményével előzte meg a 110 vk-diadallal minden idők legeredményesebb sízőjét, a háromszoros olimpiai és nyolcszoros világbajnok amerikai Mikaela Shiffrint. Harmadikként utóbbi honfitársa, a szakág vb-bronzérmese, Paula Moltzan zárt.
A 24 éves Robinson pályafutása során nyolcadik sikerét aratta a vk-sorozatban, ebből hetedszer lett első óriás-műlesiklásban.
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