Vívás: közel jártak a vk-éremhez a párbajtőröző lányok
A junior női párbajtőr-válogatottat kétszer is kevés választotta el az éremtől az újvidéki világkupaversenyen.
Ezen a hétvégén a junior párbajtőrözőknek Újvidéken, a junior tőrözőknek pedig Somorján rendeztek nagy mezőnyű világkupaversenyt.
A vasárnapi csapatviadalon a magyarok közül a női párbajtőr-válogatott szerepelt a legjobban. A Horváth Lotti, Laskawy Lili, Rózsás Júlia, Szilárd Anna összeállítású csapat
kétszer egy tusra volt a döntőtől, majd a bronzéremtől, de végül a negyedik helyen végzett.
A hazai...
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