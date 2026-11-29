Ezen a hétvégén a junior párbajtőrözőknek Újvidéken, a junior tőrözőknek pedig Somorján rendeztek nagy mezőnyű világkupaversenyt.

A vasárnapi csapatviadalon a magyarok közül a női párbajtőr-válogatott szerepelt a legjobban. A Horváth Lotti, Laskawy Lili, Rózsás Júlia, Szilárd Anna összeállítású csapat

kétszer egy tusra volt a döntőtől, majd a bronzéremtől, de végül a negyedik helyen végzett.

A hazai...

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