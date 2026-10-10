Nemzeti Sportrádió

Nekifut nyolcadik olimpiai aranyának a német szánkós duó

2026.10.10. 14:47
Tobias Wendl (balra) és Tobias Arlt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Tobias Wendl Tobias Arlt szánkó
Mégsem vonul vissza az idény végén, hanem a 2030-as téli játékokig folytatja pályafutását Tobias Wendl és Tobias Arlt, a németek hétszeres olimpiai bajnok és tízszeres világbajnok szánkós párosa.

A sportágban rekordernek számító kettős szombaton jelentette be, hogy meggondolta magát a visszavonulást illetően.

„Nem fejezzük be jövőre, harminckilenc évesek vagyunk és egészségesek. Mindent elértünk, amit csak lehet, az olimpiai és vb-címek mellett hétszer megnyertük a világkupát, de most elindítjuk a 2030-as projektet” – közölték.

A két Tobias párosban és vegyes váltóban olimpiai aranyat szerzett 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben, idén viszont csak vegyes váltóban diadalmaskodtak Cortina d'Ampezzóban, párosban bronzérmesek lettek.

 

Tobias Wendl Tobias Arlt szánkó
Legfrissebb hírek

Az éremről lemaradt, de a randizásról nem az amerikai szánkós a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2026.02.17. 14:25

„Telente 70-80 napot lehet síelni a megújult Normafánál”

Téli sportok
2026.02.13. 21:10

A németek nyerték a váltót szánkóban, Arlt és Wendl már hétszeres olimpiai bajnok

Téli olimpia 2026
2026.02.12. 19:38

Egy óra alatt két aranyat nyertek az olasz szánkósok

Téli olimpia 2026
2026.02.11. 20:32

Julia Taubitz leiskolázta a női szánkós mezőnyt

Téli olimpia 2026
2026.02.10. 19:47

Téli olimpia: német vezetés a női szánkósoknál az első nap után

Téli olimpia 2026
2026.02.09. 19:40

Téli olimpia: Langenhan négy pályacsúccsal lett a férfi szánkósok bajnoka

Téli olimpia 2026
2026.02.08. 19:42

Német vezetés férfi szánkó egyesben két futam után

Téli olimpia 2026
2026.02.07. 20:07