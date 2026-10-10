Nekifut nyolcadik olimpiai aranyának a német szánkós duó

A sportágban rekordernek számító kettős szombaton jelentette be, hogy meggondolta magát a visszavonulást illetően.



„Nem fejezzük be jövőre, harminckilenc évesek vagyunk és egészségesek. Mindent elértünk, amit csak lehet, az olimpiai és vb-címek mellett hétszer megnyertük a világkupát, de most elindítjuk a 2030-as projektet” – közölték.



A két Tobias párosban és vegyes váltóban olimpiai aranyat szerzett 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben, idén viszont csak vegyes váltóban diadalmaskodtak Cortina d'Ampezzóban, párosban bronzérmesek lettek.