Nekifut nyolcadik olimpiai aranyának a német szánkós duó

Mégsem vonul vissza az idény végén, hanem a 2030-as téli játékokig folytatja pályafutását Tobias Wendl és Tobias Arlt, a németek hétszeres olimpiai bajnok és tízszeres világbajnok szánkós párosa.
A sportágban rekordernek számító kettős szombaton jelentette be, hogy meggondolta magát a visszavonulást illetően.
„Nem fejezzük be jövőre, harminckilenc évesek vagyunk és egészségesek. Mindent elértünk, amit csak lehet, az olimpiai és vb-címek mellett hétszer megnyertük a világkupát, de most elindítjuk a 2030-as projektet” – közölték.
A két Tobias párosban és vegyes váltóban olimpiai aranyat szerzett 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben, idén viszont csak vegyes váltóban diadalmaskodtak Cortina d'Ampezzóban, párosban bronzérmesek lettek.
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