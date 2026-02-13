„Telente 70-80 napot lehet síelni a megújult Normafánál”

Az Aktív Magyarországért felelős államtitkár pénteken délután a Normafánál, a Téli Sportok Ünnepére időzített sajtótájékoztatón emlékeztetett rá, hogy tíz éve kezdődött a Normafa rehabilitációja, amelyhez a kormány több mint 10 milliárd forintot biztosított. Ebből megoldották a parkolást, játszótereket újítottak fel, WC-ket alakítottak ki, valamint téli sportokra alkalmas, kivilágított sportpályákat építettek, többek között itt létesült Magyarország egyetlen hóágyúzott sífutópályája.

Révész Máriusz hozzátette: a Normafa rehabilitációjának ötlete annak idején hatalmas vitákat és tiltakozást váltott ki, de aztán Kovács Gergelyt, a jelenlegi XII. kerületi polgármestert is sikerült meggyőzni, és most már ő is lelkesen támogatja a működést. Az államtitkár kiemelte, az emberek döntöttek arról, hogy érdemes volt belefogni a rehabilitációba, és ezt számokkal is alátámasztotta. A téli szezonban 400-450 ezer ember jön ide sportolni, és a közösségi oldalakon ebben az időszakban 7 és fél millió megtekintést regisztráltak a Normafával kapcsolatban - fűzte hozzá. Révész Máriusz végül arról beszélt: nemcsak az épek, hanem a fogyatékkal élők, a vakok és mozgássérültek számára is biztosítanak lehetőséget arra, hogy kipróbálhassák a téli sportokat. Arra is kitért, hogy mivel a Normafát a síelni vágyók a Széll Kálmán tértől autóbusszal negyedóra alatt elérhetik, és ezért nem kell több száz kilométert autózniuk, így lényegesen kisebb a környezeti terhelés is.

Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Mikó Gergely, a Normafa Park igazgatója az MTI-nek elmondta, a területen külön szánkó-, lesikló- és sífutópályát is kialakítottak, így a különböző sportokat végzők nem zavarják egymást, és a balesetveszély is kisebb. Az idei szezon újdonsága, hogy a kormány támogatásával, a Hegyvidéki Önkormányzat beruházásában január végére elkészült egy 120 méteres sífelvonó, amely kiváló lehetőséget nyújt a gyerekeknek és a kezdőknek a síelés kezdeti lépéseinek elsajátításhoz.

Tóth Etre, a Vasas SC síszakosztályának elnöke arról beszélt, hogy pénteken délután a Szerencsejáték Zrt. támogatásával idén már negyedik alkalommal rendezték meg a Normafánál a Téli Sportok Ünnepét, amelynek keretében az érdeklődők ingyenesen próbálhatták ki a téli sportokat.