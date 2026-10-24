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Alpesisí-vk: először nyert Paula Moltzan

L. M., MTIL. M., MTI
2026.10.24. 16:35
Paula Moltzan első sikerét ünnepelhette a világkupa-sorozatban (Fotó: Getty Images)
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Paula Moltzan alpesisí-vk óriás-műlesiklás
Paula Moltzan nyerte az alpesi sízők világkupa-sorozatának nyitó versenyét, a söldeni női óriás-műlesiklást.

Az amerikai Paula Moltzan 32 évesen először bizonyult a legjobbnak vk-viadalon. Tizenegyedik alkalommal végzett az első három között, de szombaton ünnepelhette első győzelmét. Ezúttal a két futam alapján egyetlen századdal előzte meg az albán Lara Colturit. A harmadik helyen a német Emma Aicher végzett, aki összetettben Mikaela Shiffrin legnagyobb ellenfele lehet.

A 110 vk-elsőséggel rendelkező amerikai klasszis ezúttal csak hetedik lett, noha az első lecsúszás után még az élen állt. A másodikban viszont többször hibázott a szeszélyes időjárásban.

Moltzan az első futamot követően az ötödik volt, de a másodikban pont kedveztek neki a légköri viszonyok, a jeges, havas pályán éppen kitisztult időben jöhetett le.

Vasárnap az ausztriai helyszínen a férfiak is megkezdik a vk-idényt, szintén óriás-műlesiklással.

NŐI ÓRIÁS-MŰLESIKLÁS, SÖLDEN
1. Paula Moltzan (amerikai) 2:14.82 perc (1:07.86, 1:06.96)
2. Lara Colturi (albán) 2:14.83 (1:08.05, 1:06.78)
3. Emma Aicher (német) 2:15.34 (1:08.52, 1:06.82)

(MTI)

 

Paula Moltzan alpesisí-vk óriás-műlesiklás
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