Alpesisí-vk: először nyert Paula Moltzan

Az amerikai Paula Moltzan 32 évesen először bizonyult a legjobbnak vk-viadalon. Tizenegyedik alkalommal végzett az első három között, de szombaton ünnepelhette első győzelmét. Ezúttal a két futam alapján egyetlen századdal előzte meg az albán Lara Colturit. A harmadik helyen a német Emma Aicher végzett, aki összetettben Mikaela Shiffrin legnagyobb ellenfele lehet.

A 110 vk-elsőséggel rendelkező amerikai klasszis ezúttal csak hetedik lett, noha az első lecsúszás után még az élen állt. A másodikban viszont többször hibázott a szeszélyes időjárásban.

Moltzan az első futamot követően az ötödik volt, de a másodikban pont kedveztek neki a légköri viszonyok, a jeges, havas pályán éppen kitisztult időben jöhetett le.

Vasárnap az ausztriai helyszínen a férfiak is megkezdik a vk-idényt, szintén óriás-műlesiklással.

NŐI ÓRIÁS-MŰLESIKLÁS, SÖLDEN

1. Paula Moltzan (amerikai) 2:14.82 perc (1:07.86, 1:06.96)

2. Lara Colturi (albán) 2:14.83 (1:08.05, 1:06.78)

3. Emma Aicher (német) 2:15.34 (1:08.52, 1:06.82)

(MTI)