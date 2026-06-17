Kékesi Márton alpesi síző lezárta válogatottbeli pályafutását

Klubja, a DVTK honlapjának szerdai beszámolója szerint a 30 éves sportoló több mint 425 nemzetközi FIS-verseny, két olimpia, egy ifjúsági olimpia, egy EYOF, 12 – korosztályos és felnőtt- – világbajnokság és 23 magyar bajnoki cím után hozta meg döntését, amely először egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg benne.

Mint mondta, egyrészt a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen már nincs több passziválási lehetősége a PhD-képzésben, amelynek éppen a célegyenesében jár, ezért erre most több minőségi időt szeretne fordítani. Másrészt úgy érzi, gondolnia kell a családjára és az élet más területeire is.

„A sport és a sízés továbbra is szerves része marad az életemnek, hiszen tudományos és sportdiplomáciai szinten is foglalkozom vele. Sőt, továbbra is azt tervezem, hogy elindulok a magyar bajnokságokon és néhány FIS-versenyen is. Azonban a válogatottsághoz kötött kötelezettségeket már nem szeretném vállalni” – nyilatkozta Kékesi Márton.