Sífutás: a svédek hozták a papírformát a női csapatsprintben

A selejtezővel ellentétben a döntőben egyszerre indították a mezőnyt, amely az első két körben gyakorlatilag együtt haladt. A harmadik körben aztán a svédeknél Joanna Sundling tempót váltott, szemmel látható 2-3 másodperces előnyt épített ki, amit aztán sikerült a hátralévő körökben 10 másodpercre feltornászni. A második helyért viszont nagy csata dúlt, végül az utolsó kört az ötödik helyről kezdő svájciaktól Nadine Fähndrich robbantott, az üldözőboly élére állt, s néhány száz méterrel a cél előtt még az sem tűnt teljesen elképzelhetetlennek, hogy beéri az élen haladó Dahlqvistet. A svéd végül azonban szűk másfél másodpercet megőrzött az előnyéből, a svájciak lettek a másodikat, míg a harmadik helyen a németek jobb „benyúlással” előzték meg a norvégokat.

SÍFUTÁS

NŐI SZABADSTÍLUSÚ CSAPATSPRINT, DÖNTŐ

1. Svédország (Jonna Sundling, Maja Dahlqvist) 20:29.99

2. Svájc (Nadja Kälin, Nadine Fähndrich) 1.40 másodperc hátrány

3. Németország (Laura Gimmler, Coletta Rydzek) 5.87 mp h.

4. Norvégia 6.01 mp h.

5. Egyesült Államok 11.54 mp h.

6. Kanada 19.44 mp h.