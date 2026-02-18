Nemzeti Sportrádió

Sífutás: a svédek hozták a papírformát a női csapatsprintben

H. Á.H. Á.
2026.02.18. 12:29
null
Sundling éppen meglép a többiektől (Fotó: Getty Images)
Címkék
csapatsprint téli olimpia Milánó-Cortina 2026 sífutás
Szerda délelőtt a milánói-cortinai téli olimpia női szabadstílusú sífutó csapatsprintjében a Jonna Sundling, Maja Dahlqvist összeállítású svédek esélyeshez méltó versenyzéssel győztek, megelőzve Svájcot, a harmadik helyre pedig célfotóval a német válogatott ért oda, a norvégok előtt.

A selejtezővel ellentétben a döntőben egyszerre indították a mezőnyt, amely az első két körben gyakorlatilag együtt haladt. A harmadik körben aztán a svédeknél Joanna Sundling tempót váltott, szemmel látható 2-3 másodperces előnyt épített ki, amit aztán sikerült a hátralévő körökben 10 másodpercre feltornászni. A második helyért viszont nagy csata dúlt, végül az utolsó kört az ötödik helyről kezdő svájciaktól Nadine Fähndrich robbantott, az üldözőboly élére állt, s néhány száz méterrel a cél előtt még az sem tűnt teljesen elképzelhetetlennek, hogy beéri az élen haladó Dahlqvistet. A svéd végül azonban szűk másfél másodpercet megőrzött az előnyéből, a svájciak lettek a másodikat, míg a harmadik helyen a németek jobb „benyúlással” előzték meg a norvégokat.

SÍFUTÁS
NŐI SZABADSTÍLUSÚ CSAPATSPRINT, DÖNTŐ
1. Svédország (Jonna Sundling, Maja Dahlqvist) 20:29.99
2. Svájc (Nadja Kälin, Nadine Fähndrich) 1.40 másodperc hátrány
3. Németország (Laura Gimmler, Coletta Rydzek) 5.87 mp h.
4. Norvégia 6.01 mp h.
5. Egyesült Államok 11.54 mp h.
6. Kanada 19.44 mp h.

 

csapatsprint téli olimpia Milánó-Cortina 2026 sífutás
Legfrissebb hírek

Sífutás: Klaebo történelmet írt, megszerezte 10. olimpiai aranyát, ezúttal csapatsprintben győzött

Téli olimpia 2026
25 perce

Hódeszkában született meg az első kínai aranyérem

Téli olimpia 2026
36 perce

Nagy fordítással nyert a címvédő Nagy-Britannia a női curlingtornán

Téli olimpia 2026
37 perce

Tóth Zita 36. a női műlesiklás első futamában, Shiffrin vezet

Téli olimpia 2026
2 órája

Egy váratlan vendég beért a női sífutók szabadstílusú csapatsprintjében – videó

Téli olimpia 2026
2 órája

Sífutás: a férficsapat is lemaradt a sprinterek döntőjéről

Téli olimpia 2026
2 órája

Sebestyén Júlia: Bízom benne, hogy sok gyerek kap kedvet a korcsolyázáshoz

Téli olimpia 2026
2 órája

Sífutás: a magyar váltó a 25. helyen zárt a szabadstílusú női csapatsprintben

Téli olimpia 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik