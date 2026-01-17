Odermatt újabb erődemonstrációval nyerte meg a wengeni lesiklást

A wengeni lesiklás általában a versenynaptár egyik legnehezebb versenye, ám a kedvezőtlen időjárás miatt ezúttal rövidebb távot teljesítettek. A szűk két és félperces menet helyett így bő másfél percet síeltek. Marco Odermatt elsőségét így sem fenyegette veszély. Negyedszer nyerte meg a szakági vk-versenyt Wengenben, az elmúlt három év során nyert négyszer – 2024-ben két futamot is rendeztek a svájci városban. Egyben egyértelművé tette, miért is lehet az egyik legnagyobb sztár a milánói-cortinai téli olimpián minden sportágat figyelembe véve.

A nők tarvisiói lesiklásán Nicol Delago volt a legjobb, a 41 éves Lindsey Vonn újabb dobogós helyezést ért el.

ALPESI SÍ

Világkupa, Wengen

Férfi lesiklás

1. Marco Odermatt (svájci) 1:33.14

2. Vincent Kriechmayr (osztrák) +0.79

3. Giovanni Franzoni (olasz) +0.90

A szakági vk állása 4 verseny után (még 5 van hátra)

1. Odermatt 380 pont

2. Franjo von Allmen (svájci) 280

3. Dominik Paris (olasz) 180

Az összetett vk állása 21 verseny után (még 17 van hátra)

1. Odermatt 1105 pont

2. Lucas Pinheiro Braathen (brazil) 538

3. Atle Lie McGrath (norvég) 478

Világkupa, Tarvisio

Női lesiklás

1. Nicol Delago (olasz) 1:46.28

2. Kira Weidle-Winkelmann (német) +0.20

3. Lindsey Vonn (amerikai) +0.26

A szakági vk állása 5 verseny után (még 4 van hátra)

1. Vonn 400 pont

2. Emma Aicher (német) 256

3. Weidle-Winkelmann 232

Az összetett vk állása 20 verseny után (még 17 van hátra)

1. Mikaela Shiffrin (amerikai) 923 pont

2. Camille Rast (svájci) 753

3. Vonn 510