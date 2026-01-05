Nemzeti Sportrádió

Alpesi sí: Brignone újra edzésben, készül az olimpiára

2026.01.05. 08:30
Súlyos sérülése után a hazai rendezésű téli olimpián bizonyítana Federica Brignone (Fotó: Getty Images)
Címkék
Milánó-Cortina 2026 Federica Brignone alpesí sí
Ismét edzésbe állt Federica Brignone, az olaszok összetett világkupa-győztes alpesi sízője, aki áprilisi súlyos sérülése ellenére indul a számára hazai pályán, Milánóban és Cortinában rendezett februári téli olimpián.

Újra tréningezik az olaszok klasszis alpesi sízője, a 35 éves Federica Brignone, aki vasárnap csatlakozott az itáliai válogatotthoz, és először kedvenc szakágában, óriás-műlesiklásban edzett honfitársaival a Dolomitokban található Pozza di Fassában.

A klasszis sportoló április 3-án az olasz bajnokságon bukott nagyot, több helyen eltört a sípcsontja, a szárkapocscsontja és a térde is. A rehabilitációs időszak részeként november végén engedték ismét síelni, majd december közepén jelentették be, hogy ott lehet az ötkarikás mezőnyben, sőt egyike lesz az olasz csapat négy zászlóvivőjének a nyitóünnepségen.

Az olasz sportsajtó szerint január 20-án, az olaszországi Kronplatzon sorra kerülő óriás-műlesikló világkupa-állomáson térhet vissza a versenyzéshez Brignone, aki az előző idényben óriás-műlesiklásban, három éve pedig kombinációban nyert világbajnoki aranyérmet, ötkarikás játékokon viszont még nem állhatott a dobogó legmagasabb fokára, egy ezüst- és két bronzérme van.

A legutóbbi idényben a világkupában – 2020 után – másodszor nyerte meg az összetettet, továbbá a lesiklást és az óriás-műlesiklást is.

 

