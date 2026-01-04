Nemzeti Sportrádió

Alpesisí-vk: Tóth Zita kiesett Kranjska Gorán

V. J./MTIV. J./MTI
2026.01.04. 12:04
Tóth Zita (Fotó: AFP, archív)
Címkék
Tóth Zita alpesí sí alpesisí-vk
Tóth Zita kiesett az alpesi sízők világkupa-sorozatának vasárnapi műlesiklóversenyén a szlovéniai Kranjska Gorán.

A Vasas SC sportolója az első futamban a 75 fős mezőny 63. indulójaként vágott neki a pályának, azonban az első időmérőpont után – ahol fél másodperces hátránnyal 40. volt – kiesett.

A februári, milánói-cortinai olimpiára készülő Tóth korábban ebben a szakágban a 25. helyen végzett a finnországi Leviben, amivel karrierje során először szerzett pontokat – hatot – a vk-sorozatban.

 

