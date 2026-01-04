Alpesisí-vk: Tóth Zita kiesett Kranjska Gorán
Tóth Zita kiesett az alpesi sízők világkupa-sorozatának vasárnapi műlesiklóversenyén a szlovéniai Kranjska Gorán.
A Vasas SC sportolója az első futamban a 75 fős mezőny 63. indulójaként vágott neki a pályának, azonban az első időmérőpont után – ahol fél másodperces hátránnyal 40. volt – kiesett.
A februári, milánói-cortinai olimpiára készülő Tóth korábban ebben a szakágban a 25. helyen végzett a finnországi Leviben, amivel karrierje során először szerzett pontokat – hatot – a vk-sorozatban.
