Alpesisí-vk: Tóth Zita kiesett Kranjska Gorán

A Vasas SC sportolója az első futamban a 75 fős mezőny 63. indulójaként vágott neki a pályának, azonban az első időmérőpont után – ahol fél másodperces hátránnyal 40. volt – kiesett.

A februári, milánói-cortinai olimpiára készülő Tóth korábban ebben a szakágban a 25. helyen végzett a finnországi Leviben, amivel karrierje során először szerzett pontokat – hatot – a vk-sorozatban.