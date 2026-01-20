Milánó 2026: Brignone hatodik hellyel tért vissza az alpesi vk-ban

Az olaszországi Kronplatzban rendezett viadalt az osztrák Julia Scheib nyerte 37 századmásodperccel a svájci Camille Rast előtt. A dobogó harmadik fokára az első futam után még vezető, az olimpián majd címvédőként induló svéd Sara Hector állhatott fel. A hatodik Brignone hátránya 1.23 másodperc volt Scheib mögött.

A 35 éves síző április 3-án az olasz bajnokságon bukott nagyot, több helyen eltört a sípcsontja, a szárkapocscsontja és a térde is. A rehabilitációs időszak részeként november végén engedték ismét síelni, majd december közepén jelentették be, hogy ott lehet az ötkarikás mezőnyben, sőt, február 6-án egyike lesz az olasz csapat négy zászlóvivőjének az ötkarikás játékok nyitóünnepségén.

A klasszis síző tavaly óriás-műlesiklásban, három éve pedig kombinációban nyert világbajnoki aranyérmet, ötkarikás játékokon viszont még nem állhatott a dobogó legmagasabb fokára, egy ezüst- és két bronzérme van.

A legutóbbi szezonban a világkupában – 2020 után – másodszor nyerte meg az összetettet, továbbá lesiklásban és óriás-műlesiklásban is a legjobbnak bizonyult.

