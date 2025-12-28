Alpesisí-vk: Tóth Zita nem jutott be a második futamba Semmeringben

A Vasas SC sportolója az első futamban a 79 fős mezőny 62. indulójaként teljesítette a pályát, és a leggyorsabb svájci Camille Rasttól 7.73 másodperccel maradt el.

Tóth számára ezzel véget ért a viadal, mivel a második futamban csak a legjobb harminc síző szerepelhet. A februári, milánói-cortinai olimpiára készülő Tóthnak ez a bravúr egyszer már sikerült ebben az idényben, a 25. helyen végzett a finnországi Leviben, amivel karrierje során először szerzett pontokat – hatot – a vk-sorozatban.

Az első etapban az amerikai Mikaela Shiffrin – aki jelenleg 105 vk-futamgyőzelemnél tart – a 4. helyen végzett, több mint fél másodperccel lemaradva Rasttól. Ha Shiffrinnek nem sikerül feljönnie a folytatásban, akkor megszakad az öt futamból álló szakági sikersorozata.