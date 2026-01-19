Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: Federica Brignone kedden térhet vissza

2026.01.19. 15:34
Federica Brignone (Fotó: Getty Images)
A keddi világkupa-állomáson térhet vissza Federica Brignone, az olaszok összetett vk-győztes alpesisízője, aki áprilisban szenvedett súlyos sérülést és jelenleg a milánói-cortinai téli olimpiára készül.

A női alpesisízők kedden az olaszországi Kornplatzon versenyeznek óriásműlesiklásban, Brignone kedvenc számában, a 35 éves klasszis neve pedig szerepel a viadal rajtlistáján. Hazája szövetsége azt közölte, hogy a sportoló részt vesz a kedd reggeli pályabejáráson és azt követően dönt az indulásról.

Federica Brignone április 3-án az olasz bajnokságon bukott nagyot, több helyen eltört a sípcsontja, a szárkapocscsontja és a térde is. A rehabilitációs időszak részeként november végén engedték ismét síelni, majd december közepén jelentették be, hogy ott lehet az ötkarikás mezőnyben, sőt, egyike lesz az olasz csapat négy zászlóvivőjének a nyitóünnepségen.

A klasszis síző tavaly óriásműlesiklásban, három éve pedig kombinációban nyert világbajnoki aranyérmet, ötkarikás játékokon viszont még nem állhatott a dobogó legmagasabb fokára, egy ezüst- és két bronzérme van.

A legutóbbi szezonban a világkupában – 2020 után – másodszor nyerte meg az összetettet, továbbá lesiklásban és óriásműlesiklásban is a legjobbnak bizonyult.

