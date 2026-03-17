„Állami szerepvállalás nélkül már nem létezne a magyar futball” – Szöllősi György a nagy sportvitában

2026.03.17. 14:46
null
Évek óta a Ferencváros képviseli a magyar csapatokat az európai kupák főtábláján (Fotó: Árvai Károly)
A Hír TV Lelátó című műsorában vitatta meg a magyar sport legfontosabb kérdéseit lapunk főszerkesztője, Szöllősi György, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szabó László, az Eurosport főszerkesztője, Szabó Gábor, valamint Kele János közgazdász.

Szabó László keményen fogalmazott a futballunkban a rendszerváltás után uralkodó állapotokkal kapcsolatban.

„Kóklerek, tolvajok, szélhámosok, csalók özönlötték el a magyar labdarúgást. Valakinek egyszer fel kellett tűrnie az ingujját, és azt kellett mondania, hogy ezen változtatni kell. Változtatni kellett az infrastrukturális körülményeken, a gazdasági körülményeken, és változtatni kellett a megítélésen is. Ez a munka sok-sok hiátussal, sok-sok előttünk lévő feladattal, de döntően elvégeztetett” – mondta.

Szöllősi György elmondta, ég és föld a különbség a magyar labdarúgásban 2010 előtt és 2026-ban uralkodó állapotok között, s megjegyezte: az állami szerepvállalás nélkül ma már nem létezne magyar futball.

„Gazdaságilag, infrastrukturálisan, szakmailag, erkölcsileg a mélyponton lévő magyar labdarúgást kellett megpróbálni talpra állítani egy olyan nemzetközi versenyben, ahol kis túlzással a föld összes országa azon dolgozott évtizedek óta, hogy jó futballt csináljon. A futballhoz bármilyen módon hozzányúlni, csak népszerűtlenséget hozhatott rövid távon, mégis sikerült elérni, hogy megváltozott a társadalmi presztízs, ma újra menő dolog válogatott meccsre járni, és a gyereket focizni vinni” – jelentette ki Szöllősi György, aki szerint a magyar labdarúgás és a magyar sport vagyonának rendszerváltás utáni elherdálása miatt rövid idő alatt nagyon intenzív fejlesztésre volt szükség ahhoz, hogy talpra állítsuk a sportot és futballunkat.

Szabó Gábor alapvetően egyetért azzal, hogy a sportra költött pénz jó helyre kerül, de véleménye szerint az adófizetőknek nem feladata a professzionális labdarúgás finanszírozása, sokkal inkább az utánpótlás-nevelésre és a létesítmény-fejlesztésre kéne költeni.

Kele János a tao-támogatással kapcsolatban úgy vélte, évek óta ugyanolyan keret áll a sportágak rendelkezésre, amiből arra következtet, hogy a teljesítmény nincs hatással a pénzek elosztására – ezt azonban Szabó László azonnal cáfolta is a műsorban.

A heves vita néha személyeskedésbe torkollott, amely elsősorban Kele János momentumos múltja miatt alakult ki – a párt NOlimpia kampányával és aláírásgyűjtésével hozzájárult ahhoz, hogy a budapesti olimpiai pályázatot végül a kormány visszavonja.

A teljes vita ide kattintva, vagy az alábbi videón megnézhető.

Magyar válogatott
2026.03.12. 15:20

Jön a nagy sportvita a HírTV-n, a Nemzeti Sport is itt ott lesz!

Milyen helyzetben volt a magyar sport az elmúlt 16 évben? Milyen jövő előtt áll? Mi a tét a választáson a sport szempontjából? Többek között ezen kérdések kapcsán ütköztetik a véleményüket a műsor meghívott vendégei.

 

 

