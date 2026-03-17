Baráth Péter: Tudtam, hogy előbb-utóbb jön a meghívó

– Majdnem három év után után hívták vissza a válogatottba – mennyire érte váratlanul?

– Azt nem mondanám, hogy váratlanul ért, de valóban sok idő eltelt azóta, majdnem három év. Végig bíztam benne, főleg az utóbbi időszakban, amikor már Lengyelországban is rendszeresen játszottam. Ott is úgy éreztem, közel vagyok hozzá, de most, hogy a Sigmában folyamatosan pályán vagyok, kezdőként kilencven perceket játszom, azt gondolom, most lett aktuális, hogy megnézzen a Mister.

– Miben érzi magát most jobb játékosnak, mint amikor legutóbb itt volt?

– Több mindenben is fejlődtem. Taktikailag sokkal fegyelmezettebb lettem, jobban alkalmazkodom különböző játékrendszerekhez. A Sigmánál is váltogatjuk a felállásokat, négy- és ötvédős rendszerben is játszunk, ez sokat segített. Emellett labdával is magabiztosabb lettem, gyorsabban hozok döntéseket a pályán, mint néhány évvel ezelőtt.

– Most érzi magát pályafutása legjobb formájában?

– Igen, a folyamatos játék miatt mindenképp. Úgy érzem, ez eddig a legjobb időszakom a karrieremben, fizikailag és mentálisan is rendben vagyok.

– Melyik poszton érzi magát a legerősebbnek jelenleg?

– Középpályán érzem magam a legjobban, főleg box-to-box szerepkörben. Szeretek a kapu elé is odaérni, de a támadásépítésben is aktívan részt venni, mindkét irányban hasznos lenni.

– Mennyire érzi erősnek most a konkurenciát a középpályán?

– Nagyon erős, de ez így van rendjén. Mindenki azért kap meghívót, mert megdolgozott érte. Nyilván vannak alapemberek, de már az is nagy dolog, hogy ennyi idő után visszakerültem. Az a célom, hogy megragadjam a lehetőséget, és hosszabb távon is a keretben maradjak.

– Ki vagy mi segítette a legtöbbet abban, hogy visszataláljon?

– A családom, a párom és a barátaim nagyon sokat segítettek, de a legfontosabb talán a saját kitartásom volt. Az a tudatos munka, amit nap mint nap beletettem, most kezd igazán megtérülni.

– Sokan gratulálnak éppen?

– Leginkább a klubnál, a csapattársaktól kapok gratulációkat, de természetesen a családomtól és a szűk baráti körből is sok üzenet érkezett. Jólesik, de most már a következő feladatokra koncentrálok.

– Csütörtökön éles meccs jön a Mainz ellen a Kl-ben, hogyan készül rá?

– Az odavágón nagyon jó meccset játszottunk. A támadásépítésünk rendben volt, védekezésben fegyelmezettek voltunk, talán a kapu előtt kimaradt helyzetek miatt lehet hiányérzetünk. Nem látszott nagy különbség, pedig Bundesliga-csapattal játszottunk. Bízom benne, hogy a visszavágó is hasonló képet mutat majd. Bizakodva utazunk Németországba, szeretnénk győzelemmel távozni, és továbbjutni a következő körbe.