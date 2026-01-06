Négysáncverseny: Domen Prevc óriási fölénnyel nyerte meg az összetettet

A szlovén klasszis az első két versenyt – Oberstdorfban és Garmisch-Partenkirchenben – megnyerte, majd vasárnap Innsbruckban mindössze fél ponttal szorult a japán Nikaido Ren mögé. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy Prevc biztosan nem tudja elérni a Grand Slamet, vagyis nem nyerhet mind a négy állomáson, ugyanakkor az is szinte biztossá vált, hogy ő lesz a legendás sorozat idei bajnoka, mivel több mint 40 ponttal előzte meg az osztrákok két ugróját, Jan Hörlt és Stephan Embachert.

Prevcnek kedden tulajdonképpen csak arra kellett figyelnie, hogy ne hibázzon nagyot, ő viszont ezúttal sem fogta vissza magát és egészen kiemelkedően teljesített, 138 és 138.5 métert ugrott, amivel 299.8 pontot gyűjtött. Ennél csupán az osztrák Daniel Tschofenig tudott jobbat (303.9 pont) a mezőnyben. Összetettben a 26 éves szlovén 42.3 ponttal előzte meg az ezúttal negyedik Hörlt és 45-tel az innsbrucki versenyen ötödik Embachert.

Prevc pontosan tíz évvel azután hódította el az Aranysast, hogy bátyja, Peter Prevc megnyerte a trófeát. Ezzel ők az első testvérpár, akiknek sikerült diadalmaskodniuk az ezúttal 74. alkalommal megrendezett Négysáncversenyen. A sorozat történetének harmadik szlovén bajnoka Primoz Peterka volt, aki 1997-ben győzött.

„Igazán különleges pillanat ez, tíz év telt el Peter győzelme óta, most pedig itt van az én kezemben az aranysas. Tele vagyok érzelmekkel, rengeteg munka van ebben a sikerben, eddig minden összejött ebben a szezonban. Lenyűgöző érzés, hogy ilyen formában tudtam végigversenyezni a Négysáncversenyt, ez az aranysas az elhivatottság eredménye. Mindig is szerettem volna itt kiemelkedően teljesíteni, csodálatos érzés. Most nagy ünneplés helyett leginkább pihenni és lazítani szeretnék. Eszem, iszom valami finomat, és máris a következő versenyre koncentrálok. Az utolsó ugrás nagyon nehéz volt, óriási volt rajtam a nyomás, már csúszás közben is éreztem, hogy ez nagyon durva helyzet – csak el ne rontsam! Mindent ez a győzelem jelent. Jó visszaigazolás, hogy a helyes irányba haladok.”

NÉGYSÁNCVERSENY

4. állomás (Bischofshofen)

1. Daniel Tschöfenig (osztrák) 303.9 pont (137 méter/140.5 méter)

2. Domen Prevc (szlovén) 299.8 (138 m/138.5 m)

3. Kobajasi Rjoju (japán) 299.6 (137 m/138 m)

A Négysáncverseny végeredménye: 1. Prevc 1195.6 pont, 2. Jan Hörl (osztrák) 1153.3, 3. Stephan Embacher (osztrák) 1150.6

A vk-pontverseny állása 15 verseny után (még 15 van hátra): 1. Prevc 1210 pont, 2. Kobajasi Rjoju (japán) 822, 3. Nikaido Ren (japán) 661

(MTI)