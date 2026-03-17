Antonelli bravúrja – 87 éve nem látott ilyet a Grand Prix-versenyzés
A HÉT KORREKORDERE. Kimi Antonelli az F1 történetének második legfiatalabb győztese 19 évesen, 6 hónaposan és 18 naposan, rajta kívül csak Max Verstappen győzött húszéves kora előtt (18 év, 7 hónap, 15 nap) az F1-ben. Rajtelsőség terén viszont Antonelli minden idők legfiatalabbja, a rekordot Sebastian Vetteltől vette el, csaknem két évvel megdöntve az eddigi csúcsot (e tekintetben Charles Leclerc és Fernando Alonso is Verstappen előtt van az örökrangsorban). Mesterhármast (pole, győzelem, leggyorsabb kör) sem jegyzett senki ilyen fiatalon, ez is Vettel rekordja volt, két héttel a 22. születésnapja előtt állította fel a 2009-es Brit GP-n.
A HÉT KÉRDÉSE. Két versenyhétvégén vagyunk túl, két különböző pályán bizonyította be a Mercedes, hogy a mezőny előtt jár az új autójával. George Russell időmérős műszaki hibája is kellett ahhoz, hogy Antonelli induljon az élről, de az olasz az idén először összerakta a rajtját, hamar átverekedte magát Lewis Hamilton Ferrariján, és a kerékcserék után is uralta a futamot. Russell kis megingás után simán második lett, és ha a riválisok közül senki sem ugrik hatalmasat a fejlesztésével, az angolnak csak Antonelli legyőzése jelenthet kihívást a világbajnoki csatában. Vajon az olasz kap-e akkora önbizalmat ettől a sikertől, hogy hosszú távon versenybe szálljon a csapattársával? Erre a kérdésekre kapunk választ a következő hónapokban.
A HÉT NEMZETE. Csaknem húsz év telt el a Formula–1-ben olasz pilóta futamgyőzelme nélkül, Giancarlo Fisichella 2006. március 19-én győzött a Malajziai Nagydíjon. Az első négy világbajnoki címből hármat megnyerő, a negyedik vb-elsőségre azóta is váró olaszok esetében olyan is csak egyszer fordult elő, hogy tíz évnél tovább tartson a győzelmi böjt, Riccardo Patrese utolsó, 1992-es diadala és Fisichella első, 2003-as sikere között telt el tíz szűk esztendő. Giuseppe Farina és Alberto Ascari vb-győzelmei óta nem is nagyon volt vb-esélyese Olaszországnak, a legközelebb Michele Alboreto került 1985-ben a Ferrarival. Utána Patrese és Fisichella is ült világbajnok autóban, de Nigel Mansell, illetve Fernando Alonso mellett nem volt esélyük az egyéni vb-címre. Idővel kiderül, Antonellinek lesz-e valós sansza idén Russell-lel szemben.
Antonelli a 16. olasz pilóta, aki futamot nyert. A legeredményesebb a kétszeres világbajnok Ascari 13 F1-es sikerrel, aztán Patrese következik hattal. Farina és Alboreto 5-5 futamot nyert meg, Fisichella hármat, rajtuk kívül Elio De Angelis nyert egynél többször. Az eddigi 44 olasz futamgyőzelemhez egy-egy sikerrel járult hozzá Luigi Fagioli, Piero Taruffi, Luigi Musso, Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti, Vittorio Brambilla, Alessandro Nannini és Jarno Trulli – utóbbi Antonellihez hasonlóan finn legendáról (Jarno Saarinen motorversenyző) kapta a keresztnevét.
A HÉT BAKIJA. Antonelli gyermeki csodálattal az arcán lépett ki az eredményhirdetésre és állt fel a dobogóra első győzelme után, mint aki alig hiszi el, hogy ott állhat a pódium felső fokán. Aztán a helyszíni hangot felerősítve a visszajátszásokból kiderült, valójában azon lepődött meg, hogy a helyi műsorközlő nem az ő nevét szólította, hanem Kimi Räikkönenét. Ez a baki rajta kívül a 2007-ben ugyanitt újoncként nagyot hibázó, a finn pilóta vb-esélyét ezzel életben hagyó Hamiltonnak sem biztos, hogy jólesett.
A HÉT VISSZATÉRÉSE. Lewis Hamilton karrierjében a 2025-ös idény volt az első, amely során fő verseny után nem állhatott fel a dobogóra. Fejben is teljesen elengedte a szezont, kívülről úgy tűnt, jobban tenné, ha visszavonulna. Az idén azonban erősen tért vissza, egy körön és versenytávon is közelebb van ferraris csapattársához, mint tavaly, és Kínában fantasztikus csatában győzte le Charles Leclerc-t a harmadik helyért. A dobogón ráadásul korábbi mercedeses versenymérnökével, Antonelli mostani segítőjével, Peter Bonningtonnal is együtt ünnepelhetett. A 2024-es Las Vegas-i Nagydíj óta először végzett az első háromban. Tisztán küzdöttek, és ami a legfontosabb most a Ferrari számára, mind a ketten úgy szálltak ki az autóból, hogy óriási élményként élték meg a futamot, és nagyon várják a következőt, ezzel tűzben tartva a munkatársakat is.
A HÉT ÖRÖME. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke már az időmérő után megjegyezte az első három helyezett láttán, hogy olyan, mintha három Mercedes-pilóta lenne az élen, hiszen Hamiltonra mindig is a saját versenyzőjeként tekint. A futam végén ugyanebben a sorrendben intették le a pilótákat, és amikor a pilóták kiszálltak az autóból, Wolff ott volt, hogy velük ünnepeljen. Ami furcsa volt, hogy Antonellit és Hamiltont is megölelte, míg Russellt egy szimpla kézfogással üdvözölte. Ahelyett, hogy ebbe túl sokat belelátnánk, vegyük úgy, hogy Antonelli első győzelme és Hamilton első ferraris dobogója többet érdemelt, mint Russell második helye, ami a 63-as rajtszámmal induló angol idei kilátásait tekintve közepesnek tekinthető.
A HÉT MÚLTIDÉZÉSE I. Akik nagyjából huszonöt évvel ezelőtt is követték a Formula–1-et, hozzászokhattak, hogy a legtöbb verseny után a német, majd az olasz himnusz hangzott el Michael Schumacher ferraris győzelme után. Erre 72 alkalommal került sor 1996 és 2006 között a hétszeres világbajnok tiszteletére – legutóbb ugyanitt Sanghajban –, de ezidáig nem történt olyan a Formula–1-ben, hogy előbb az olasz, majd a német himnusz hangozzék el az eredményhirdetéskor. Azaz Kimi Antonelli az első olasz pilóta, aki német autóval nyert futamot az F1-es világbajnokságon. Hasonló kombinációra legutóbb az 1930-as években volt példa, Tazio Nuvolari 1939. szeptember 3-án, két nappal a második világháború kitörése után nyert Grand Prix-t Belgrádban az Auto Unionnal (az Audi elődjével), ahol a német autók mellett egy privát Bugatti indult csak el. Mercedesszel Luigi Fagioli győzött olaszként, legutóbb 1935-ben, amikor többek között a Monacói Nagydíjon diadalmaskodott.
A HÉT MÚLTIDÉZÉSE II. Az ausztráliai idénynyitón nyilvánvalóvá vált, hogy a Mercedes kiemelkedik a mezőnyből, és csak idő kérdése, hogy Antonelli megszerezze az első győzelmét. Roberto Chinchero olasz újságíróval Melbourne-ben az F1-es történelem nagy pillanatairól beszélgettek, és a fiatal olasz igencsak képben volt, bizonyítva, betéve ismeri sportága történelmét. Kitértek az 1967-es Amerikai Nagydíjra, amelynek utolsó köreiben Jim Clark Lotusán eltört a jobb hátsó kerékfelfüggesztés, a skót mégis nyert, és a célba érve a hüvelykujját felfelé mutatva jelzett a csapatának, hogy minden rendben. Chinchero felvetette, hogy ha a közeljövőben megszületik Antonelli első győzelme, emlékezetessé tehetné, hogy hasonlóképpen ünnepli meg. Antonelli pontosan így tett, majd a verseny után az olasz újságírók között megtalálta Chincherót: „Láttad? Azt hitted, elfelejtem, ugye? De megtartottam az ígéretem.” Odafigyel a részletekre is.
A HÉT VESZTESE. Egy hete Oscar Piastri volt e bekezdés főszereplője, hiszen nem tudott elrajtolni a hazai versenyén. Nos, az ausztrál a Kínai Nagydíjon sem állhatott oda a rajtrácsra, így az eddigi idei versenyzése a szombati sprintfutam 19 körére korlátozódik. Sanghajban ráadásul Lando Norris sem rajtolt el, a McLaren mérlege négyből egy indulás a 2026-os fő versenyeken. Világbajnoki címvédőként ez eddig roppant kellemetlen teljesítmény – igaz, a Mercedes és a Ferrari mögött így is a harmadik helyen áll az istálló a konstruktőrök pontversenyében.
A HÉT PANASZKODÁSA. Max Verstappen nem győzi hangúlyozni, mennyire rossz az idei Formula–1, és már nemcsak a döntéshozókat kritizálja, hanem azokat a nézőket is, akiknek tetszett, amit eddig láttak. Nem is feltétlenül a saját autójával van baja, hanem az új szabályrendszerrel, amelyben attól függ, hogy lesz-e lehetőség előzni, hogy mennyi töltést sikerül felhalmozni az elektromotor akkumulátorában. Nincs már olyan, hogy „nyomják, ami a csövön kifér”, még Charles Leclerc is azt mondta az időmérő után, hogy a viztuózitásnak nincs helye, a leggyorsabb körhöz nem vagányság kell, hanem türelem, hogy mindig a megfelelő helyen töltse fel és használja el az ember az autó plusz energiáját. Verstappen mellett többen is úgy vélik, ez nem méltó az F1-hez, de amíg a mezőny élén a Mercedes és a Ferrari pilótái ilyen élvezettel beszélnek a futamok után, a holland panaszkodása nem feltétlenül ér célba.
A HÉT HÍRE. A hét végén hivatalosan is bejelentették, hogy áprilisban a közel-keleti konfliktus miatt elmarad a Bahreini és a Szaúdi Nagydíj, azaz a március 29-i Japán és a május 3-i Miami Nagydíj között egyetlen futamot sem rendeznek. Az így felszabaduló áprilissal az idényt gyengén kezdő csapatok időt nyernek, hetekig dolgozhatnak az autóikon a nélkül, hogy közben tovább nőne a lemaradásuk a pontversenyben. Ez rengeteget érhet az Aston Martinnak (Fernando Alonsóról több videó is megjelent, ahogy az egyenesekben elengedi a kormányt, hogy kicsit felrázza a zsibbadó kezeit), a Williamsnek, a McLarennek és a Red Bullnak is.
KÍNAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
5.515 mp h.
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
25.267 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
28.894 mp h.
|5.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
57.268 mp h.
|6.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
59.647 mp h.
|7.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:20.588 p h.
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:27.247 p h.
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|10.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1 kör h.
|12.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|13.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|15.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|45
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|32
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|9
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|0
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|0
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|0
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|0
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|George Russell
|1
|2
|3
|51
|2.
|Kimi Antonelli
|1
|2
|3
|47
|3.
|Charles Leclerc
|–
|1
|3
|34
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|3
|33
|5.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|6.
|Lando Norris
|–
|–
|2
|15
|7.
|Pierre Gasly
|–
|–
|2
|9
|8.
|Max Verstappen
|–
|–
|1
|8
|9.
|Liam Lawson
|–
|–
|2
|8
|10.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|10.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|12.
|Oscar Piastri
|–
|–
|1
|3
|13.
|Carlos Sainz
|–
|–
|1
|2
|14.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|15.
|Franco Colapinto
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|98
|2.
|Ferrari
|67
|3.
|McLaren-Mercedes
|18
|4.
|Haas-Ferrari
|17
|5.
|Red Bull-Ford
|12
|6.
|Racing Bulls-Ford
|12
|7.
|Alpine-Mercedes
|10
|8.
|Williams-Mercedes
|2
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|19. KÍNAI NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 13., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.741
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:31.520
|MÁRCIUS 14., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
|Időmérő
|1. Antonelli 1:32.064
|MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Russell, 3. Hamilton
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Miami Nagydíj, Miami
|május 3., 22.00
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00