Antonelli bravúrja – 87 éve nem látott ilyet a Grand Prix-versenyzés

A HÉT NEMZETE. Csaknem húsz év telt el a Formula–1-ben olasz pilóta futamgyőzelme nélkül, Giancarlo Fisichella 2006. március 19-én győzött a Malajziai Nagydíjon. Az első négy világbajnoki címből hármat megnyerő, a negyedik vb-elsőségre azóta is váró olaszok esetében olyan is csak egyszer fordult elő, hogy tíz évnél tovább tartson a győzelmi böjt, Riccardo Patrese utolsó, 1992-es diadala és Fisichella első, 2003-as sikere között telt el tíz szűk esztendő. Giuseppe Farina és Alberto Ascari vb-győzelmei óta nem is nagyon volt vb-esélyese Olaszországnak, a legközelebb Michele Alboreto került 1985-ben a Ferrarival. Utána Patrese és Fisichella is ült világbajnok autóban, de Nigel Mansell, illetve Fernando Alonso mellett nem volt esélyük az egyéni vb-címre. Idővel kiderül, Antonellinek lesz-e valós sansza idén Russell-lel szemben.

Az immár utolsó előtti olasz győzelem Giancarlo Fisichelláé 2006-ból – Fernando Alonso már akkor is ott volt (Fotó: AFP)

Antonelli a 16. olasz pilóta, aki futamot nyert. A legeredményesebb a kétszeres világbajnok Ascari 13 F1-es sikerrel, aztán Patrese következik hattal. Farina és Alboreto 5-5 futamot nyert meg, Fisichella hármat, rajtuk kívül Elio De Angelis nyert egynél többször. Az eddigi 44 olasz futamgyőzelemhez egy-egy sikerrel járult hozzá Luigi Fagioli, Piero Taruffi, Luigi Musso, Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti, Vittorio Brambilla, Alessandro Nannini és Jarno Trulli – utóbbi Antonellihez hasonlóan finn legendáról (Jarno Saarinen motorversenyző) kapta a keresztnevét.

A HÉT BAKIJA. Antonelli gyermeki csodálattal az arcán lépett ki az eredményhirdetésre és állt fel a dobogóra első győzelme után, mint aki alig hiszi el, hogy ott állhat a pódium felső fokán. Aztán a helyszíni hangot felerősítve a visszajátszásokból kiderült, valójában azon lepődött meg, hogy a helyi műsorközlő nem az ő nevét szólította, hanem Kimi Räikkönenét. Ez a baki rajta kívül a 2007-ben ugyanitt újoncként nagyot hibázó, a finn pilóta vb-esélyét ezzel életben hagyó Hamiltonnak sem biztos, hogy jólesett.

🤣 EL LAPSUS DEL SPEAKER



Kimi Antonelli subió al podio anunciado como... ¡¡KIMI RAIKKONEN!!



El finlandés más presente que nunca 5 años después de su retiro#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/kOdzv3AaXP — The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) March 15, 2026

A HÉT VISSZATÉRÉSE. Lewis Hamilton karrierjében a 2025-ös idény volt az első, amely során fő verseny után nem állhatott fel a dobogóra. Fejben is teljesen elengedte a szezont, kívülről úgy tűnt, jobban tenné, ha visszavonulna. Az idén azonban erősen tért vissza, egy körön és versenytávon is közelebb van ferraris csapattársához, mint tavaly, és Kínában fantasztikus csatában győzte le Charles Leclerc-t a harmadik helyért. A dobogón ráadásul korábbi mercedeses versenymérnökével, Antonelli mostani segítőjével, Peter Bonningtonnal is együtt ünnepelhetett. A 2024-es Las Vegas-i Nagydíj óta először végzett az első háromban. Tisztán küzdöttek, és ami a legfontosabb most a Ferrari számára, mind a ketten úgy szálltak ki az autóból, hogy óriási élményként élték meg a futamot, és nagyon várják a következőt, ezzel tűzben tartva a munkatársakat is.