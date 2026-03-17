A számok is mutatják: a nagyobb liverpooli nyomáshoz Szoboszlai egyedül kevés

A legtöbbször két magyarral, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool az elmúlt egy hónapban, február 14. és március 15. között hét meccset játszott, amelynek eredménysora meglehetősen hullámzó. Többek között 5–2-es siker (a West Ham elleni bajnoki) és 3–0-s győzelem (a Brighton elleni FA-kupa-meccsen) is szerepel a listában, ahogy 2–1-es és 1–0-s vereség is, és a legutóbbi négy találkozójából csak egyet tudott megnyerni a Liverpool, a Wolverhampton elleni FA-kupa-meccset. Ezért nehéz olyan általános érvényű megállapításokat tenni a csapat játékáról, ami minden mérkőzés esetében megállja a helyét, de azt elmondhatjuk, azokon a meccseken, amelyeken nem tud nyerni, elég gyakran megszenved a helyzetek kialakításával is. Tehát nem a nagyon sok kihagyott helyzet miatt ilyen kiegyensúlyozatlan a Liverpool játéka, hanem azért, mert eleve nem tud annyi gólhelyzetet teremteni, amennyire a jobb szerepléshez szükség lenne.

Ezt jól mutatja az xgstat.com statisztikája a Premier League-ben, amely szerint a helyzetek minősége alapján a Liverpoolnak 48 gólt „kellett volna” szereznie, ami csak az 5. legmagasabb érték a bajnokságban. Bár a valóságban ennél eggyel több gólt ért el – ez a felülteljesítés nagyban köszönhető Szoboszlai Dominik bajnokságban szerzett négy, alacsony xG-jű, szabadrúgásból elért góljának is –, de a gólok számában (49) és a megszerzett pontok számában is csak az 5. helyen áll a csapat, tehát a Liverpool esetében az xG-mutató és az elért gólok száma is megfeleltethető a bajnoki helyezésnek.

Helyezés xG alapján Csapat xG (saját) Szerzett gólok Gólszám helyezés Valódi helyezés 1. Chelsea 57.0 53 4. 6. 2. Manchester City 53.2 60 2. 2. 3. Manchester United 50.4 54 3. 3. 4. Arsenal (31 meccs) 50.0 61 1. 1. 5. Liverpool 48.3 49 5. 5. Forrás: xgstat.com A PREMIER LEAGUE ÉLMEZŐNYE XG ÉS VALÓS GÓLSZÁM ALAPJÁN

A Bajnokok Ligájában annyival árnyaltabb a kép, hogy a könnyebb ellenfeleknek köszönhetően magasabb a csapat gólátlaga (2.2) és xG-átlaga (2.51) is, mint a bajnokságban (1.6, ill. 1.61 ). Ezzel együtt a Galatasaray elleni múlt heti, isztambuli BL-meccsen sem záporoztak a liverpooli helyzetek, bár arra azért megvolt a lehetősége a vendégcsapatnak, hogy döntetlenre mentse a találkozót, ám alulmúlta az 1.47-es xG-mutatóját, hiszen nem sikerült betalálnia.

A Liverpool akkor tud az első meccshez képest nagyobb nyomást gyakorolni a Galatasarayra, ha több lövésre lesz képes a tizenhatoson belül, illetve közvetlen közelről.

A múlt héten Isztambulban a Liverpool a 15 lövéséből hatszor is a tizenhatos vonalánál távolabbról (egyszer pedig pont a vonalról) próbálkozott, és ebből a hatból csak egy ment kapura, míg az öt és felesről egyszer sem vehette célba a kaput, szemben a közvetlen közelről kétszer is próbálkozó Galatával, amely a gólját is ilyen helyzetből szerezte – derül ki a SportsBase statisztikáiból.

Balara láthatók a két csapat kapura lövései, pirossal a Galata, kékkel a Liverpool kaput eltaláló kísérletei. Jobb oldalon a kulcsstatisztikák: labdabirtoklás, helyzetek, szabálytalanságok, labdaérintés a támadó harmadban, pontos passzok és azok százalékos megoszlása, tizenhatoson belülre passzolt labdák, párharcok és légipárharcok százalékos megoszlása, sikeres cselek (Forrás: SportsBase)

Ebben, mármint a helyzetek kialakításában természetesen kulcsszerepe lehet Szoboszlainak, persze elsősorban akkor, ha az eredeti pozíciójában, a támadósorban szerepel, és nem jobbhátvédként, mint legutóbb a Tottenham ellen, amikor annak ellenére kezdett a védelemben, hogy az alapvetően jobbhátvéd Jeremie Frimpong is ott volt a csapatban, csak egy sorral feljebb. Szoboszlai a Galata ellen múlt héten elöl játszott, közvetlenül a csatár Hugo Ekitiké mögött és akkor a Liverpoolból ő adta a legtöbb kulcspasszt, hármat, de rajta kívül csak Mohamed Szalah jutott el legalább kettőig (egyet többen is jegyeztek, köztük Kerkez Milos is). A másik oldalon Gabriel Sara vitte a prímet néggyel, többen pedig két kulcspasszt adtak. Ahhoz, hogy veszélyesebbé váljon a Liverpool támadójátéka, többeknek szerepet kell vállalniuk az előkészítésben Szoboszlai mellett. Ez a kiemelkedő szerep egyébként már a tizenhatoson belülre bepasszolt labdák számában is látszik, melyekből a legtöbb, nyolc szintén Szoboszlaihoz köthető, ezekből hat volt pontos.

A legjobb teljesítmények a két csapatból három mutatóban: teljesítményindex, lövés/kaput eltaláló, a csatárokhoz passzolt labdák, gólhelyzetet teremtő kulcspasszok

A jobb oldalon felül a tizenhatoson belülre legtöbbet passzoló játékosok láthatók (passzaik/pontos passzaik száma), balra pedig az, hogy mely területről érkeztek a passzok, hány százalékuk volt pontos. Jobbra a második statisztika a tizenhatoson belüli akciók/ sikeres akciók számát mutatja

A nagyobb szerepvállalás persze a befejezésekre is érvényes. A Galata ellen csak Hugo Ekitikének (xG: 0.46) és Florian Wirtznek (xG: 0.36) volt számottevő helyzete. A Tottenham elleni vasárnap 1–1 alkalmával pedig Cody Gakpónak volt egy kapufája és Mohamed Szalahnak volt még egy helyzete (xG: 0.29) Szoboszlai szabadrúgásól elért gólja mellett, de a két meccsen, összesen mintegy 200 perc alatt együttvéve is csak három-négy nagyobb kimaradt helyzetről beszélhetünk, ami meglehetősen kevés, ráadásul ebből kettőnél, Ekitiké és Szalah lehetőségénél az ellenfél ajándékozta oda a labdát a Liverpoolnak, tehát ezeknél felépített akcióról nem beszélhetünk.

Ehhez kapcsolódó másik kulcsstatisztika, amit a SpoartBase adataiból érdemes kiemelni, amiben a Liverpoolnak mindenképp előre kell lépnie ahhoz, hogy igazán nyomás alá tudja helyezni a szerdai visszavágón a Galatasaray kapuját: az ellenfél térfelén megnyert párharcok száma. A Galata térfelén 86 párharcot vívtak meg a csapatok, ebből csak 33-at (38 százalék) tudott megnyerni a Liverpool, ami ahhoz nagyon kevés, hogy a kapuja elé tudja szorítani az ellenfelet. Márpedig hazai pályán valószínűleg erre törekszik majd Arne Slot csapata, de ahhoz ebben a mutatóban is feltétlenül javulnia kell az angol bajnoknak. (A Liverpoolból egyébként a legtöbb párharcot Ekitiké nyerte meg, 11-et, a másik oldalon pedig Wilfried Singo, 15-öt).

Párharcmutatók – melyik területen, melyik csapat hány párharcot nyert meg (a piros a Galata, a zöld a Liverpool fölényét mutatja, a szürke mezőnél döntetlen az állás)

A Liverpool futás statisztikája: a játékosok neve után a játszott perc, a megtett összes méter, majd a sprintben megtett méterek és azok százalékos megoszlása látható (Forrás: SportsBase)

A SportsBase minden részletre kiterjedő futásmennyiség-mérést is végzett az első meccs után. A megtett métereket nézve Szoboszlai a 2. helyen végzett a Liverpoolból 11 761 méterrel, a mezőnyben összesen a 3. lett. A Liverpoolból Alexis Mac Allister (12 379 méter) a Galatasarayból Lucas Torreira teljesített nála többet (11 765 méter), viszont a támadó posztokon szereplő játékosok közül már egyértelműen kiemelkedett.

A futásadatok kapcsán érdemes még kiemelni, hogy a Liverpoolból – sőt, a kezdőjátékosok közül több Galata-játékossal holtversenyben a teljes mezőnyből is – a sprintek százalékos megoszlását nézve Kerkez Milos érte el a legjobb mutatót, a megtett méterei (62 perc alatt 7277 méter) 13 százalékát sprintben teljesítette, Szoboszlainál ez a szám 11 százalék volt.

A Galatasaray futásstatisztikája

Összességében a fenti számok is mutatják, hogy Szoboszlai Isztambulban is meghatározó teljesítményt nyújtott, a tizenhatoson belülre érkező passzok és kulcspasszok mellett például a legtöbb lövési kísérlet is az ő nevéhez fűződött Florian Wirtzcel holtversenyben (3-3 kísérlet). Viszont az nem fér bele, hogy a harmadik legtöbb lövési kísérletet (mindössze kettőt) már a belső védő Ibrahima Konaté jegyezze. A visszavágón Ekitikétől és a jobb oldalon várhatóan ismét kezdő Mohamed Szalahtól is több kell annál, amit az első meccsen mutattak, Szalah például egyetlen lövéssel sem próbálkozott 60 perc alatt, Ekitiké pedig kihagyta a legnagyobb liverpooli helyzetet, amikor tiszta ziccerben nem tudta ellőni a labdát a kapus mellett. (Egyébként, ha Szalah nem kezd, Frimpong és Gakpo jelenthet alternatívát, utóbbi esetében valószínűleg Wirtz kerülne át a jobb oldalra, a holland játszana a balon).

Múlt héten Sallai Roland 19 percet játszott csereként a Galatában, akkor állt be, amikor Kerkezt már lecserélték, így a történelmi pillanatra, hogy három magyar legyen egyszerre a pályán egy BL-nyolcaddöntőn, még várni kell. A török bajnok magyar játékosa kapcsán annyit mondhatunk, nem volt sokat játékban, de amikor hozzá került a labda, a feladatát jól megoldotta, a hazai cserék közül ő tette meg a legtöbb métert és Szoboszlaihoz hasonlóan a futásai 11 százalékát sprintben teljesítette.

EMLÉKEZTETŐ

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0 (1–0)

Isztambul, Rams Park, 51 373 néző. Vezette: Gil Manzano (spanyol)

Galatasaray: Cakir – Singo, D. Sánchez, Bardakci, Jakobs – Torreira (Gündogan, 90+3.), Lemina (Akgün, 77.) – B. A. Yilmaz (Elmali, 90+3.), Sara (Boey, 87.), N. Lang (Sallai, 77.) – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk

Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez (Robertson, 60.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah (J. Frimpong, 60.), Szoboszlai, Wirtz (Gakpo, 73.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Lemina (7.)