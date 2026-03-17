A számok is mutatják: a nagyobb liverpooli nyomáshoz Szoboszlai egyedül kevés
A legtöbbször két magyarral, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool az elmúlt egy hónapban, február 14. és március 15. között hét meccset játszott, amelynek eredménysora meglehetősen hullámzó. Többek között 5–2-es siker (a West Ham elleni bajnoki) és 3–0-s győzelem (a Brighton elleni FA-kupa-meccsen) is szerepel a listában, ahogy 2–1-es és 1–0-s vereség is, és a legutóbbi négy találkozójából csak egyet tudott megnyerni a Liverpool, a Wolverhampton elleni FA-kupa-meccset. Ezért nehéz olyan általános érvényű megállapításokat tenni a csapat játékáról, ami minden mérkőzés esetében megállja a helyét, de azt elmondhatjuk, azokon a meccseken, amelyeken nem tud nyerni, elég gyakran megszenved a helyzetek kialakításával is. Tehát nem a nagyon sok kihagyott helyzet miatt ilyen kiegyensúlyozatlan a Liverpool játéka, hanem azért, mert eleve nem tud annyi gólhelyzetet teremteni, amennyire a jobb szerepléshez szükség lenne.
Ezt jól mutatja az xgstat.com statisztikája a Premier League-ben, amely szerint a helyzetek minősége alapján a Liverpoolnak 48 gólt „kellett volna” szereznie, ami csak az 5. legmagasabb érték a bajnokságban. Bár a valóságban ennél eggyel több gólt ért el – ez a felülteljesítés nagyban köszönhető Szoboszlai Dominik bajnokságban szerzett négy, alacsony xG-jű, szabadrúgásból elért góljának is –, de a gólok számában (49) és a megszerzett pontok számában is csak az 5. helyen áll a csapat, tehát a Liverpool esetében az xG-mutató és az elért gólok száma is megfeleltethető a bajnoki helyezésnek.
|Helyezés xG alapján
|Csapat
xG (saját)
Szerzett gólok
Gólszám helyezés
Valódi helyezés
|1.
|Chelsea
57.0
53
4.
6.
|2.
|Manchester City
53.2
60
2.
2.
|3.
|Manchester United
50.4
54
3.
3.
|4.
|Arsenal (31 meccs)
50.0
61
1.
1.
|5.
|Liverpool
48.3
49
5.
5.
|Forrás: xgstat.com
A Bajnokok Ligájában annyival árnyaltabb a kép, hogy a könnyebb ellenfeleknek köszönhetően magasabb a csapat gólátlaga (2.2) és xG-átlaga (2.51) is, mint a bajnokságban (1.6, ill. 1.61 ). Ezzel együtt a Galatasaray elleni múlt heti, isztambuli BL-meccsen sem záporoztak a liverpooli helyzetek, bár arra azért megvolt a lehetősége a vendégcsapatnak, hogy döntetlenre mentse a találkozót, ám alulmúlta az 1.47-es xG-mutatóját, hiszen nem sikerült betalálnia.
A Liverpool akkor tud az első meccshez képest nagyobb nyomást gyakorolni a Galatasarayra, ha több lövésre lesz képes a tizenhatoson belül, illetve közvetlen közelről.
A múlt héten Isztambulban a Liverpool a 15 lövéséből hatszor is a tizenhatos vonalánál távolabbról (egyszer pedig pont a vonalról) próbálkozott, és ebből a hatból csak egy ment kapura, míg az öt és felesről egyszer sem vehette célba a kaput, szemben a közvetlen közelről kétszer is próbálkozó Galatával, amely a gólját is ilyen helyzetből szerezte – derül ki a SportsBase statisztikáiból.
Ebben, mármint a helyzetek kialakításában természetesen kulcsszerepe lehet Szoboszlainak, persze elsősorban akkor, ha az eredeti pozíciójában, a támadósorban szerepel, és nem jobbhátvédként, mint legutóbb a Tottenham ellen, amikor annak ellenére kezdett a védelemben, hogy az alapvetően jobbhátvéd Jeremie Frimpong is ott volt a csapatban, csak egy sorral feljebb. Szoboszlai a Galata ellen múlt héten elöl játszott, közvetlenül a csatár Hugo Ekitiké mögött és akkor a Liverpoolból ő adta a legtöbb kulcspasszt, hármat, de rajta kívül csak Mohamed Szalah jutott el legalább kettőig (egyet többen is jegyeztek, köztük Kerkez Milos is). A másik oldalon Gabriel Sara vitte a prímet néggyel, többen pedig két kulcspasszt adtak. Ahhoz, hogy veszélyesebbé váljon a Liverpool támadójátéka, többeknek szerepet kell vállalniuk az előkészítésben Szoboszlai mellett. Ez a kiemelkedő szerep egyébként már a tizenhatoson belülre bepasszolt labdák számában is látszik, melyekből a legtöbb, nyolc szintén Szoboszlaihoz köthető, ezekből hat volt pontos.
A nagyobb szerepvállalás persze a befejezésekre is érvényes. A Galata ellen csak Hugo Ekitikének (xG: 0.46) és Florian Wirtznek (xG: 0.36) volt számottevő helyzete. A Tottenham elleni vasárnap 1–1 alkalmával pedig Cody Gakpónak volt egy kapufája és Mohamed Szalahnak volt még egy helyzete (xG: 0.29) Szoboszlai szabadrúgásól elért gólja mellett, de a két meccsen, összesen mintegy 200 perc alatt együttvéve is csak három-négy nagyobb kimaradt helyzetről beszélhetünk, ami meglehetősen kevés, ráadásul ebből kettőnél, Ekitiké és Szalah lehetőségénél az ellenfél ajándékozta oda a labdát a Liverpoolnak, tehát ezeknél felépített akcióról nem beszélhetünk.
Ehhez kapcsolódó másik kulcsstatisztika, amit a SpoartBase adataiból érdemes kiemelni, amiben a Liverpoolnak mindenképp előre kell lépnie ahhoz, hogy igazán nyomás alá tudja helyezni a szerdai visszavágón a Galatasaray kapuját: az ellenfél térfelén megnyert párharcok száma. A Galata térfelén 86 párharcot vívtak meg a csapatok, ebből csak 33-at (38 százalék) tudott megnyerni a Liverpool, ami ahhoz nagyon kevés, hogy a kapuja elé tudja szorítani az ellenfelet. Márpedig hazai pályán valószínűleg erre törekszik majd Arne Slot csapata, de ahhoz ebben a mutatóban is feltétlenül javulnia kell az angol bajnoknak. (A Liverpoolból egyébként a legtöbb párharcot Ekitiké nyerte meg, 11-et, a másik oldalon pedig Wilfried Singo, 15-öt).
A SportsBase minden részletre kiterjedő futásmennyiség-mérést is végzett az első meccs után. A megtett métereket nézve Szoboszlai a 2. helyen végzett a Liverpoolból 11 761 méterrel, a mezőnyben összesen a 3. lett. A Liverpoolból Alexis Mac Allister (12 379 méter) a Galatasarayból Lucas Torreira teljesített nála többet (11 765 méter), viszont a támadó posztokon szereplő játékosok közül már egyértelműen kiemelkedett.
A futásadatok kapcsán érdemes még kiemelni, hogy a Liverpoolból – sőt, a kezdőjátékosok közül több Galata-játékossal holtversenyben a teljes mezőnyből is – a sprintek százalékos megoszlását nézve Kerkez Milos érte el a legjobb mutatót, a megtett méterei (62 perc alatt 7277 méter) 13 százalékát sprintben teljesítette, Szoboszlainál ez a szám 11 százalék volt.
Összességében a fenti számok is mutatják, hogy Szoboszlai Isztambulban is meghatározó teljesítményt nyújtott, a tizenhatoson belülre érkező passzok és kulcspasszok mellett például a legtöbb lövési kísérlet is az ő nevéhez fűződött Florian Wirtzcel holtversenyben (3-3 kísérlet). Viszont az nem fér bele, hogy a harmadik legtöbb lövési kísérletet (mindössze kettőt) már a belső védő Ibrahima Konaté jegyezze. A visszavágón Ekitikétől és a jobb oldalon várhatóan ismét kezdő Mohamed Szalahtól is több kell annál, amit az első meccsen mutattak, Szalah például egyetlen lövéssel sem próbálkozott 60 perc alatt, Ekitiké pedig kihagyta a legnagyobb liverpooli helyzetet, amikor tiszta ziccerben nem tudta ellőni a labdát a kapus mellett. (Egyébként, ha Szalah nem kezd, Frimpong és Gakpo jelenthet alternatívát, utóbbi esetében valószínűleg Wirtz kerülne át a jobb oldalra, a holland játszana a balon).
Múlt héten Sallai Roland 19 percet játszott csereként a Galatában, akkor állt be, amikor Kerkezt már lecserélték, így a történelmi pillanatra, hogy három magyar legyen egyszerre a pályán egy BL-nyolcaddöntőn, még várni kell. A török bajnok magyar játékosa kapcsán annyit mondhatunk, nem volt sokat játékban, de amikor hozzá került a labda, a feladatát jól megoldotta, a hazai cserék közül ő tette meg a legtöbb métert és Szoboszlaihoz hasonlóan a futásai 11 százalékát sprintben teljesítette.
EMLÉKEZTETŐ
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0 (1–0)
Isztambul, Rams Park, 51 373 néző. Vezette: Gil Manzano (spanyol)
Galatasaray: Cakir – Singo, D. Sánchez, Bardakci, Jakobs – Torreira (Gündogan, 90+3.), Lemina (Akgün, 77.) – B. A. Yilmaz (Elmali, 90+3.), Sara (Boey, 87.), N. Lang (Sallai, 77.) – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk
Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez (Robertson, 60.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah (J. Frimpong, 60.), Szoboszlai, Wirtz (Gakpo, 73.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Lemina (7.)
Korai gól döntött: a Galatasaray, akárcsak ősszel, egy góllal legyőzte a Liverpoolt
