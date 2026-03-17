Visszavonult Sergio Romero, az argentin labdarúgás korszakos kapusa

A 39 éves labdarúgó december óta volt szabadon igazolható, miután az Argentinos Juniors nem hosszabbította meg a szerződését.

Romero a Racing Club utánpótlásán nevelkedett, majd 19 évesen olimpiai aranyérmes lett hazája színeiben, majd szerződtette őt a holland AZ Alkmaar, amellyel 2009-ben holland bajnokságot és szuperkupát nyert. Ezt követően a Monaco és Sampdoria is foglalkoztatta, majd 2015 nyarán a Manchester Unitedbe szerződött, ahol hat évig volt volt David de Gea megbízható helyettese, s tagja volt a Louis van Gaallal FA-kupát, majd José Mourinhóval Ligakupát, Európa-ligát és Community Shieldet nyerő együttesnek.

Angliai időszakát követően a Veneziában húzott le egy évet, majd hazaért a Boca Juniorsba, ahol 2022-ben szuperkupa-győztes lett. 2025 októberében szerződtette az Argentinos Juniors, amelyben négy meccsen jutott szóhoz.

Az argentin válogatottban 96 mérkőzésen lépett pályára, s ő őrizte az „albiceleste” kapuját a 2010-es és a 2014-es világbajnokságon is – utóbbi, brazíliai tornán ezüstérmes lett Alejandro Sabella keze alatt. A 2015-ös és a 2016-os Copa Américán is bejutott a döntőbe az argentinokkal, de a Lionel Messi fémjelezte csapat mindkét alkalommal tizenegyesekkel maradt alul Chilével szemben. Romerót a 2018-as, oroszországi vb-re nevezte az argentin csapatot akkoriban irányító Jorge Sampaoli, de végül a kapus térdsérülése miatt Nahuel Guzmán utazott helyette a tornára, s mint később kiderült, több tétmeccsen már nem is jutott szóhoz a nemzeti csapatban.

Az infobae és a TyC Sports beszámolója szerint Romero családi okokra hivatkozva hagyott fel a profi futballal, s a továbbiakban (miután 2023-ban megkapta a vonatkozó képesítést) edzőként tevékenykedik majd.