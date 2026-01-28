Hegynek föl, hegyről le – így néz ki az olimpián debütáló sítriatlon

Nemzeti Sportrádió

Hivatalosan február 6-án, pénteken kezdődik a milánói és cortinai téli olimpia, azonban curlingben már szerdán megkezdődnek a vegyes párosok küzdelmei. Olaszországban 116 versenyszámban osztanak érmeket, ami héttel több, mint ami négy éve Pekingben volt. Összeállításunkban az ötkarikás program változásait összegezzük, benne az olimpián most debütáló sítriatlonnal.

 

Meglepő módon az egyik legnépszerűbb sportágban, az alpesi síben eggyel csökkennek a versenyszámok. Kikerül ugyanis a programból a férfi és női kombináció, amely 1988 óta volt állandó eleme a játékoknak (1936-ban és 1948-ban is benne volt a programban), illetve a legutóbbi két játékokon szereplő csapatverseny. Helyettük férfi és női csapatkombináció lesz, amelyben egy-egy lesikló és műlesikló képvisel egy nemzetet és kettőjük összesített eredménye alapján alakul ki a végeredmény. A tavalyi vb-n Svájc, illetve az Egyesült Államok szerezte meg a győzelmet.

A hírek szerint az északi összetett komoly bajban van: továbbra sem vették fel a programba a nők küzdelmeit, s előfordulhat, hogy négy év múlva már a férfiak sem lesznek ott. Most még marad mindhárom versenyszámuk: egyéniben normál sáncról, illetve nagysáncról is ugranak, s ezt követően futnak 10 kilométereket, azonban az eddigi négyfős csapatversenyt felváltja a kétversenyzős csapatsprint, egyúttal az egy nemzetből indulók számát egyéniben is négyről kettőre korlátozták.

Síakrobatikában két új számot rendeznek, mégpedig a férfi és női dual mogult, vagy magyarul inkább párhuzamos mogult (buckasízést). Ennek egyéni változata már 1992 óta szerepel az ötkarikás programban, ebben a számban viszont egymással párhuzamosan indulnak majd a sízők és egyenes kieséses rendszerben bonyolítják le a viadalt.

A sífutóknál csak a versenyek távjai változtak, egységesítették ugyanis a férfi és női számok hosszát. Így a férfi síatlon 10 kilométerrel rövidebb lesz, mert a hölgyekhez hasonlóan 10 kilométert klasszikus, 10-et pedig szabad stílusban tesznek majd meg. Az egyéni indítású távon is 15 helyett csak 10 kilométert kell majd futniuk a férfiaknak, ezúttal szabad stílusban, míg a váltóknál az arany középutat választották: a nők eddigi 4x5 és a férfiak 4x10 kilométeres versenye helyett mostantól egységesen 4x7.5 kilométert tesznek majd meg. Hosszú távon viszont az erősebbik nemhez igazodnak, azaz a hölgyeknek is 50 km-t kell majd futniuk, ráadásul klasszikus stílusban, az eddigi 30 helyett. A két stílus egyébként olimpiánként cserélődik, azaz a sprintereknél most egyéniben kell klasszikus, csapatban pedig szabad stílusban teljesíteni a távot.

Egyre jobban törnek előre a női síugrók, és ez a milánói-cortinai olimpián, egészen pontosan a versenyek helyszínén Predazzóban is érezhető lesz, mert már nem csak normál sáncon, hanem nagysáncon is összemérik a tudásukat. Emellett változás lesz az is, hogy a férfiak klasszikus csapatversenye helyett majd úgynevezett szupercsapatversenyt rendeznek, az alpesi és az északi sízőkhöz hasonlóan négy helyett nemzetenként két ugró részvételével.

A szánkósoknál négyről ötre bővült a program, mert mostantól a hölgyek az eddigi együléses mellett, a férfiakhoz hasonlóan, a kétüléses formációban is versenyezhetnek. Az ötödik szám pedig a vegyes csapatváltó, amely 2014 óta a program része, de mostantól már a női kettesek is tagjai lesznek.

Egy számmal bővül a szánkósokkal ellentétben fejjel előre csúszó szkeletonosok programja: a férfi és női egyéni küzdelmek mellett a szánkósokhoz hasonlóan itt is bevezetik a vegyes csapatváltót.

És akkor a végére hagytuk a desszertet, a vadonatúj sportágat, amelyet sítriatlonként aposztrofálunk (angolul ski mountaineering). Gyakorlatilag ugyan semmi köze sincs a klasszikus triatlonhoz, ami a hasonlóság, az – természetesen az itt is meglévő hármas jellegen felül – az úgynevezett öltözőzóna. Mert itt három különböző szakágat ötvöztek a sportág kitalálói. A férfi alpesisí-versenyeknek is helyet adó Stelvióban ugyanis sífutással kezdik majd a távot a versenyzők, de a hegynek felfelé. Leginkább a Tour de Ski befejezőszakaszához tudnánk ezt hasonlítani, ahol a sífutók hegynek felfelé teljesítik az Alpe Cermis lesiklópályáját. Itt azonban eljön egy pont, ahol váltanak, amikor már annyira meredek a pálya, hogy vagy lecsatolják a lécüket (amelyeket aztán a hátukon visznek) és sícipőben, vagy a lécükre egy speciális prémborítást feltéve haladnak tovább a meredeken (a tesztversenyeken készült felvételek alapján az olimpián az előbbi várható). A csúcsra érve aztán visszacsatolják léceiket (vagy egy mozdulattal lerántják róla a prémet) és lecsúsznak a hegyről egy óriás-műlesikló pályán, a célba aztán sífutással érkeznek. Az olimpián ebből férfi és női sprintversenyt, valamint a vegyes váltók megméretését rendezik meg.

