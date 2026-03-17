Kulcsjátékos tér vissza a Bragába az FTC elleni visszavágón

A Budapesten elszenvedett 2–0-s vereség után elszántan várja az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóját az FC Braga. A portugál csapat reményeit táplálja, hogy eltiltásának letöltése után visszatérhet a csapatba a spanyol jobbhátvéd, Víctor Gómez. Az O Jogo szerint az idényben az FTC elleni meccs előtt mindössze két mérkőzést kihagyó katalán bekk szerepeltetése akár a továbbjutás záloga is lehet a piros-fehéreknél, akik a magyar fővárosban megérezték egyik legjobbjuk hiányát, aki most visszacsempészheti egyensúlyt a csütörtöki házigazdák játékába.

Védőfeladatainak ellátása mellett Gómezre kulcsszerep hárul a támadások felépítésben is, ezért is akadozott a bragaiak támadójátéka a Groupama Arénában, akik a bekk hiányában láthatóan sokkal körülményesebben építkeztek az ellenfél kapuja előtt. Az O Jogo figyelmeztet: a spanyol szárnyvédő a vonal mellett és a pálya közepe felé húzódva is hatékony összjátékra képes, leginkább az uruguayi Rodrigo Zalazarral, illetve portugál szélsővel, Ricardo Hortával kényszerítőzve igyekszik feltörni az ellenfél védelmét a Pedreira Stadionban, ahol az előrejelzés szerint 10-12 ezren biztatják majd a hazaiakat.

A lap beharangozója Victor Gómez mellett kitér Lipcsei Péterre is, aki a kilencvenes évek derekán az FC Porto játékosa volt. „Megkerülhetetlen név a Fradinál, ő játszotta a legtöbb tétmeccset a klub színeiben, megérdemelte a helyet a csapat küldöttségében, hogy visszatérjen Portugáliába és abban a városban landolhasson, ahol az 1995–1996-os idényben csillogott” – írja a zöld-fehérek ikonjával kapcsolatban az O Jogo.

A sportlap a Braga hiányzóival zárja cikkét, megjegyezve, hogy a marokkói kapus, Ala Bellarus, a bosnyák középhátvéd, Adrian Barisic, valamint a brazil védekező középpályás, Vítor Carvalho lesz kénytelen kihagyni az összecsapást a hazaiak közül.

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK

16.30: Braga–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!