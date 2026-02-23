Sikeres olimpiai szereplés volt? – Karádi Zoltán jegyzete

Minden nézőpont kérdése. Ha a magyar olimpiai csapat mostani szereplését az előző két téli játékokéval vetjük össze, egyértelműen szembeötlő a visszaesés, hiszen 2018-ban, Pjongcsangban aranyérmünk és további négy pontszerző helyezésünk is volt, négy évvel ezelőtt Pekingben pedig arany mellett további két érmet és három negyedik–hatodik helyet szereztek versenyzőink. Ehhez képest a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyapárosunk által elért negyedik hely valóban szerény.

De ha valaki (mint például én is) 1984-ben, 12 évesen lát először téli ötkarikás játékokat és nagyjából negyedszázadon keresztül vár egyetlen pontszerző helyre – hiába –, az egészen másképpen értékeli ezt. Mert a Regőczy, Sallay jégtánckettősünk 1980-as ezüstérmét követően legközelebb 2006-ban végeztek az első hat között rövid pályás gyorskorcsolyázóink.

Az „örök” fanyalgók azt is felvetették, hogy miért kellett ennyi honosított versenyzőbe pénzt fektetni, hiszen például a két dél-koreai származású gyorskorcsolyázónk sem tudta hozni a remélt eredményeket. Már ez is véleményes, hiszen ugyan a nagypályán gyorskorcsolyázó Kim Minseok két bronzérem után érezhetően csalódott volt a mostani hetedik helyével, ebben a sportágban azonban ez volt minden idők második legjobb magyar eredménye, ennél jobb helyezést csak Pajor Kornél ért el még 1948-ban, amikor negyedik lett 10 000 méteren. 1964 óta pedig még az első húszba sem sikerült senkinek bejutnia, nemhogy a legjobb tíz közé. Szóval bocsánatot kérnie azért nem kellett volna.

Rövid pályás társától, Moon Wonjuntól valóban többet reméltünk, de ezt soha nem lehet előre tudni. Egy valamirevaló sportvezető tudja, hogy a sikeres szerepléshez legalább három-négy vasat kell a tűzben tartani. Mert bármikor beüthet egy sérülés, egy betegség, egy peches mozdulat vagy formahanyatlás, de akkor legalább egy így is be fog futni. Azt pedig ki tudja, négy év múlva lehet, hogy éppen Feri (ez Moon Wonjun magyar keresztneve) a mostani tapasztalatokkal felvértezve teljesít majd kiugróan.

Egy szó, mint száz, pusztán a helyezéseket tekintve a mostani volt a tizedik legeredményesebb téli olimpiánk az eddigi huszonötből. A téli játékok sohasem a magyar sikerektől voltak hangosak, tudjuk, hogy hol a helyünk, de már a sportélmények miatt megéri, hogy mi is a részesei legyünk.