Futás vagy gyaloglás – elindult a 21 napos kihívás

P. K.
2026.03.17. 15:42
Túrkevén is várják a 21 napos kihívás résztvevőit (Fotó: facebook.com/szeosz)
csupasport SZEOSZ életmód
Március 16-án kezdetét vette a 21 napos kihívás a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége szervezésében.

 

 

„Csatlakozz hozzánk egy különleges kihívásra, amely nemcsak az egészségedet támogatja, hanem lehetőséget ad arra is, hogy közösségi élményeket szerezz, és városod sikeréért tegyél” – fogalmaz felhívásában a kihívás a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége.

A szabály egyszerű: 21 egymást követő munkanapon legalább 2 km futás vagy gyaloglás egy kijelölt, minimum 400 méteres futókörön. A táv teljesítésére 2 időablak áll rendelkezésre: reggel 6:00–6:30 és este 18:00–18:30 között. A teljesítést a GeoGo applikációval tudják rögzíteni a résztvevők – így minden lépés számít. A kihívás március 16-án kezdődött és egészen június 16-ig tart, így bőven van ideje bekapcsolódni az érdeklődőknek.

Ez a program több, mint egyéni kihívás. Az ország jelenleg 24 helyszínén (és május közepéig folyamatosan bővítve!) futókörök versenyeznek egymással. Ez egy nagy lehetőség egyesületeknek, önkormányzatoknak vagy akár lelkes futóközösségeknek, hogy saját pályájukat is bevonják a kihívásba.

Nem kell maratont futni, nem kell gyorsnak lenni, csak meg kell jelenni – nap mint nap.

Kedd délutáni állás szerint a résztvevők száma már meghaladja a háromszázat, és a hétfői indulás óta már 441-szer teljesítették a 2 km futást vagy gyaloglást egy kijelölt futókörön.

További részletek: https://szeosz.hu/21-napos-kihivas/ 

 

