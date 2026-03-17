Japán átgázolt Argentínán a női kosár vb-selejtezőn
Japán női kosárlabda-válogatottja 83–39-re legyőzte Argentínát, így a magyar válogatott még nem jutott ki a németországi világbajnokságra. De továbbra is a saját kezünkben van a sorsunk, sőt, Kanada is besegíthet.
Argentin győzelem esetén az utolsó mérkőzések eredményétől függetlenül vb-résztvevő lett volna a magyar válogatott.
A torna következő, 15.30-kor kezdődő meccsén ha a szintén a világbajnoki tagságért küzdő kanadaiak legyőzik Ausztráliát, akkor már kijutottunk a vb-re. Ha a kanadaiak kikapnak, akkor az esti meccsen a házigazda törököket kell legyőznünk a németországi szerepléshez.
NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
5. FORDULÓ
Japán–Argentína 83–39 (23–7, 17–9, 29–11, 14–12)
KÉSŐBB
15.30: Ausztrália–Kanada
18.30: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Legfrissebb hírek
Takács-Kiss Virág bízik a kvalifikációban
Kosárlabda
2026.03.14. 15:59
Lelik Réka: Az a zavaró, ahogy kikaptunk
Kosárlabda
2026.03.14. 08:53
Ezek is érdekelhetik