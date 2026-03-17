Japán átgázolt Argentínán a női kosár vb-selejtezőn

M. B.
2026.03.17. 14:21
Jamamoto Mai és társai befűzték az oktatófilmet Argentínának (Fotó: Getty Images)
japán női kosárlabda-válogatott női kosárlabda-világbajnoki selejtező argentin női kosárlabda-válogatott női kosárlabda magyar női kosárlabda-válogatott
Japán női kosárlabda-válogatottja 83–39-re legyőzte Argentínát, így a magyar válogatott még nem jutott ki a németországi világbajnokságra. De továbbra is a saját kezünkben van a sorsunk, sőt, Kanada is besegíthet.

Argentin győzelem esetén az utolsó mérkőzések eredményétől függetlenül vb-résztvevő lett volna a magyar válogatott. 

A torna következő, 15.30-kor kezdődő meccsén ha a szintén a világbajnoki tagságért küzdő kanadaiak legyőzik Ausztráliát, akkor már kijutottunk a vb-re. Ha a kanadaiak kikapnak, akkor az esti meccsen a házigazda törököket kell legyőznünk a németországi szerepléshez. 

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
5. FORDULÓ
Japán–Argentína 83–39 (23–7, 17–9, 29–11, 14–12) 

KÉSŐBB
15.30: Ausztrália–Kanada
18.30: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

 

Legfrissebb hírek

Optimistán várja a magyar női kosárlabda-válogatott az utolsó csatát a vb-selejtezőtornán

Kosárlabda
9 órája

A magyar női kosárlabda-válogatott hosszabbítás után megverte Argentínát a selejtezőben, karnyújtásnyira a vb-szereplés

Kosárlabda
2026.03.15. 14:44

Takács-Kiss Virág bízik a kvalifikációban

Kosárlabda
2026.03.14. 15:59

A világbajnoki bronzérmes Ausztrália bedarálta a harcos, de sok hibával játszó magyar válogatottat

Kosárlabda
2026.03.14. 14:22

Lelik Réka: Az a zavaró, ahogy kikaptunk

Kosárlabda
2026.03.14. 08:53

Huszonkét ponttal kikaptunk Kanadától a női kosárlabda-vb-selejtezőtornán

Kosárlabda
2026.03.12. 17:16

Női kosárlabda vb-selejtező: a magyar válogatott legyőzte Japánt

Kosárlabda
2026.03.11. 17:07

Női kosárlabda vb-selejtező: nem elvárás, de összejöhet a berlini részvétel

Kosárlabda
2026.03.11. 06:43
Ezek is érdekelhetik