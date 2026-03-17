Japán átgázolt Argentínán a női kosár vb-selejtezőn

Argentin győzelem esetén az utolsó mérkőzések eredményétől függetlenül vb-résztvevő lett volna a magyar válogatott.

A torna következő, 15.30-kor kezdődő meccsén ha a szintén a világbajnoki tagságért küzdő kanadaiak legyőzik Ausztráliát, akkor már kijutottunk a vb-re. Ha a kanadaiak kikapnak, akkor az esti meccsen a házigazda törököket kell legyőznünk a németországi szerepléshez.

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

5. FORDULÓ

Japán–Argentína 83–39 (23–7, 17–9, 29–11, 14–12)

KÉSŐBB

15.30: Ausztrália–Kanada

18.30: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!