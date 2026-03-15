Hétfői sportműsor: Mezőkövesd–Vasas rangadó az NB II-ben

A Mezőkövesd–Vasas rangadóval zárul a labdarúgó NB II 22. fordulója, de lesz angol, olasz és spanyol bajnoki is. A jégkorong Erste Ligában az elődöntők negyedik mérkőzései következnek, valamint lóverseny és sznúker is szerepel a kínálatban. Íme, a hétfői kiemelt sportprogram!

MÁRCIUS 16., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM NB II

22. FORDULÓ

20.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

21.00: Brentford–Wolverhampton (Tv: Match4) OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ

20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4) SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2) FUTSAL

NB I, RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ

Felsőház

18.00: A’ Stúdió Futsal Nyíregyháza–Vehir.hu Futsal Veszprém

19.00: Nyírbátor B-Kerép–DEAC

Alsóház

18.30: Haladás VSE–MVFC Berettyóújfalu

18.45: Magyar Futsal Akadémia–SG Kecskemét Futsal

20.30: H.O.P.E. Futsal-Alpassport–Prohuman-PTE-PEAC TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK BASEBALL

1.00: World Classics, elődöntő (Tv: Sport1) JÉGKORONG

Erste Liga, negyeddöntő, 4. mérkőzések

17.00: Budapest JAHC–UTE

17.30: Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

17.30: FEHA19–Brassó (romániai)

18.00: DVTK Jegesmedvék–DEAC LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1038 (Tv: Sport2) SZNÚKER

7.30 és 12.00: World Open, 1. forduló (Tv: Eurosport1) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Gyurta Gergely, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Gurisatti Gréta

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Labdarúgás, 40 éve győztük le Budapesten 3–0-ra a brazilokat. Vendég: Esterházy Márton, Nagy Antal, telefonon hívjuk Kovács Kálmánt

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, Szöllősi György, Szűcs Miklós

17.00: Liverpooli beszámoló: Gyenge Balázs

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Formula–1, a Kínai Nagydíj után. Vendég: Frankl András

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményre. Hét hősei rovat

19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Mezőkövesd–Vasas NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk, Szabó Bence. Szakértő: Wukovics László

22.00: Interjú Pap Marcelóval, a Braga korábbi videoelemzőjével

22.30: Sportvilág