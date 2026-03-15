Hétfői sportműsor: Mezőkövesd–Vasas rangadó az NB II-ben
MÁRCIUS 16., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
22. FORDULÓ
20.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
21.00: Brentford–Wolverhampton (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
20.45: Cremonese–Fiorentina (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)
FUTSAL
NB I, RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ
Felsőház
18.00: A’ Stúdió Futsal Nyíregyháza–Vehir.hu Futsal Veszprém
19.00: Nyírbátor B-Kerép–DEAC
Alsóház
18.30: Haladás VSE–MVFC Berettyóújfalu
18.45: Magyar Futsal Akadémia–SG Kecskemét Futsal
20.30: H.O.P.E. Futsal-Alpassport–Prohuman-PTE-PEAC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
1.00: World Classics, elődöntő (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
Erste Liga, negyeddöntő, 4. mérkőzések
17.00: Budapest JAHC–UTE
17.30: Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)
17.30: FEHA19–Brassó (romániai)
18.00: DVTK Jegesmedvék–DEAC
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1038 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
7.30 és 12.00: World Open, 1. forduló (Tv: Eurosport1)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Gyurta Gergely, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Gurisatti Gréta
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Labdarúgás, 40 éve győztük le Budapesten 3–0-ra a brazilokat. Vendég: Esterházy Márton, Nagy Antal, telefonon hívjuk Kovács Kálmánt
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, Szöllősi György, Szűcs Miklós
17.00: Liverpooli beszámoló: Gyenge Balázs
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Formula–1, a Kínai Nagydíj után. Vendég: Frankl András
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményre. Hét hősei rovat
19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Mezőkövesd–Vasas NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk, Szabó Bence. Szakértő: Wukovics László
22.00: Interjú Pap Marcelóval, a Braga korábbi videoelemzőjével
22.30: Sportvilág