Kamionsofőr is lehetett volna Kovács Dániel

PARÁDÉS FORMÁBAN VÉD 2026-ban Kovács Dániel: a Nyíregyháza Spartacus 32 éves kapusa az eddigi nyolc bajnokin négyszer is (!) hetes osztályzatot kapott lapunktól (Újpest 1–1, ZTE 1–0, Ferencváros 1–3, Debrecen 1–1), kétszer hatost (MTK 4–2, Kazincbarcika 4–0), egyszer ötöst (Kisvárda 2–2), egyszer pedig nullást (Puskás Akadémia 2–1), utóbbi azt jelzi, hogy gyakorlatilag nem volt érdemi feladata a mérkőzésen.

„Én is érzem, hogy magabiztosan és jól teljesítek, persze teljes mértékben sohasem vagyok elégedett magammal – mondta lapunknak a Szpari kapusa. – Azt túlzás kijelenteni, hogy életem formájában védek, de jó tapasztalni, hogy sokat tudok segíteni a csapatnak. Meglehet, esetemben is arról van szó, hogy harminc körül lesz érett a kapus: harminckettő vagyok, az utóbbi két-három évben a meccsek döntő részében kiegyensúlyozott és letisztult a játékom. Nyugodtan és higgadtan állok a kapuban, jót tett a görög élvonalbeli Voloszban eltöltött másfél év is, ezután, tavaly nyáron kerültem Nyíregyházára, amit ma is remek döntésnek tartok. Rendre sok néző előtt játszhatunk hazai pályán, jó körülmények között dolgozhatunk, optimálisak a feltételek. A csapat egyre erősebb, az idén csak egyszer, a Ferencvárostól kaptunk ki, mellette négyszer nyertünk és háromszor ikszeltünk, legutóbb a Debrecen elleni rangadón végeztünk egy-egyre. Örülök, hogy a Nemzeti Sport engem választott a meccs legjobbjának a Loki ellen, kétségtelen, Bárány Donát első félidei fejese után nagyot kellett nyújtóznom: volt benne erő, jó helyre, a jobb oldali kapufához közel érkezett a labda. Kellenek az ilyen extrák is ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el. A DVSC elleni meccsünk parázs volt a több mint tízezer néző előtt, s bár mi vezettünk sokáig, összességében igazságos döntetlen született.”

Kovács Dániel, a Nyíregyháza Spartacus rutinos kapusa a mai napig szeret időt tölteni szülei gyulai tanyáján

A Szpari legközelebb is keleti rangadót játszik, szombaton a Diósgyőr érkezik Nyíregyházára. Bár a két fél rivalizálása régre nyúlik vissza, a presztízsen kívül is óriási a meccs tétje: a Nyíregyháza négy ponttal előzi meg a már kieső helyen álló DVTK-t, s ha nyer Bódog Tamás vezetőedző csapata, nagy lépést tesz a bennmaradás felé. Érdekes, hogy a téli szünetben még a Diósgyőr vezetett négy ponttal az akkor még kieső, utolsó előtti helyen álló Nyíregyházával szemben, azóta fordult a kocka.

„Kemény volt a téli felkészülésünk, Bódog Tamás németes mentalitása átragadt a csapatra, nincs kivételezés. A játékosok maximálisan vevők erre a mentalitásra, és ne feledjük, télen négy jó játékos érkezett hozzánk Meldin Dreskovics, Vane Jovanov, Marko Kvasina és Muhamed Tijani személyében. Erősebbek, magasabbak lettünk, ez mind fontos tényező ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Jó úton járunk, s bár nem szeretek számolgatni és a tabellát nézegetni, mi is tudjuk: ha legyőzzük a Diósgyőrt, közel kerülünk elsődleges célunkhoz, vagyis a bennmaradáshoz. Riválisunk ráadásul elveszítette legveszélyesebb csatárát, Lamin Colley piros lapja miatt biztosan nem játszhat ellenünk. A lényeg: nekünk kell irányítanunk, meg kell mutatnunk, erősebb csapat vagyunk!”

Kovács Dániel 98 NB I-es mérkőzésen szerepelt, vagyis ha nem jön közbe semmi, április elején, az ETO FC ellen idegenben játszhatja századik magyar élvonalbeli bajnokiját.

„Csodálatos érzés, hogy hamarosan mérföldkőhöz érek. A görög első ligában is védtem huszonhét alkalommal, az NB II-ben százegy meccsem van a ZTE, a Csákvár és a Soroksár színeiben. Ha visszatekintek arra, honnan indultam, nem is olyan rossz mérleg… A családi házunk Gyulán állt, de rengeteg időt töltöttünk édesapám közeli tanyáján, sok lovunk volt, sőt, apukám a mai napig tart állatokat, rajong értük. Vasárnap én is ott voltam nála, a regenerációs edzés után elutaztam hozzá, szeretek ott lenni. A két testvérem, az öcsém és a bátyám kamionsofőr lett – korábban apukám is az volt –, s ha nem jött volna össze nekem a futballkarrier, valószínűleg én is a volán mögött ülnék… A suliban barátokat szereztem, akikkel ma, több mint húsz év után is tartom a kapcsolatot, erre legalább annyira büszke vagyok, mint a pályafutásomra – emellett a futballt is szenvedélyesen megszerettem gyerekként. Gyula után Békéscsabára kerültem, majd következett a Vasas és a Fluminense, elég rögös volt az utam: volt, ahol nem kaptam elég játéklehetőséget, máskor meg a menedzserem vitt tévútra, de örülök, hogy kapus lettem, és hogy most segíthetek a Szparinak. És remélem, még jó néhány sikeres év van hátra a pályafutásomból.”

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

MÁRCIUS 20., PÉNTEK

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)– Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mtk-budapest/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

MÁRCIUS 21., SZOMBAT

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

MÁRCIUS 22., VASÁRNAP

14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!