Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás is meghívót kapott Marco Rossitól
A kerethirdetés alkalmából összehívott sajtótájékoztató 13 órakor kezdődött Telkiben, a teljes névsort akkor ismertette a szövetségi kapitány.
Marco Rossi: Sallai Roland és Szoboszlai Dominik nem jobbhátvéd
Marco Rossi csapata március 28-án, szombaton Szlovéniát, március 31-én, kedden Görögországot fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A magyar keret tagjai március 23-án, hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok
Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők
Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország)
Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria)
Csinger Márk (ETO FC)
Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország)
Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia)
Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország)
Willi Orbán (RB Leipzig – Németország)
Osváth Attila (Ferencvárosi TC)
Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások
Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország)
Schäfer András (Union Berlin – Németország)
Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia)
Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia)
Szűcs Tamás (Debreceni VSC)
Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia)
Vitális Milán (ETO FC)
Támadók
Bárány Donát (Debreceni VSC)
Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)
Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria)
Sallai Roland (Galatasaray – Törökország)
Schön Szabolcs (ETO FC)
Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)