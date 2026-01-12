Síugró vk: Kaszaj Noriaki ötvenhárom évesen indul Szapporóban

Kaszaj Noriaki, a japánok 53 éves, legendás síugrója elindul a szapporói világkupa-versenyen. A veterán klasszis sportoló így megdönti majd a világkupa – általa tartott – korrekordját, amelyet tavaly februárban, ugyancsak Szapporóban állított fel. Akkor, 52 évesen a 45. helyen fejezte be a vk-viadalt.

Kaszaj 1988. december 17-én, éppen Szapporóban – közel a szülőhelyéhez – mutatkozott be a vk-sorozatban, és akkor, 16 évesen a 31. helyen zárt. A kiváló sportember eddig szintén rekordot jelentő 579 világkupaversenyen szerepelt és 17-szer diadalmaskodott. Az olimpiákról két ezüst- és egy bronzérme van, világbajnokságon két második és öt harmadik helyezést ért el, míg a sírepülő vb-n 1992-ben győzött.