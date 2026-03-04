Péter Szabó Dávid: Ennél nehezebb helyzetben nem kerülhettem volna a csapat élére

„Ennél nehezebb helyzetben nem kerülhettem volna a csapat élére. Nagy megtiszteltetés a kinevezés, egyrészt azért, mert ismerem a múltat, több éven keresztül részese voltam játékosként a sikereknek, de voltak benne kudarcok is. Mondhatom, hogy mindent megértem már itt, és tudom, mit jelent a városban az embereknek a kézilabda.”

Arról, hogy a nyár helyett már most átveszi a csapat irányítását:

„Nem így terveztem én sem, de ez a helyzet alakult ki, ezt kell jól kezelni, hogy pontokat szerezzünk a hátralévő meccseken. Jön a Budai Farkasok elleni találkozó és a Gyöngyös elleni csata is, ez a két mérkőzés mindent meghatároz majd, és talán a sorsunkat is eldönti. Hozzátenném, hogy látva a bajnokságot, sok minden megtörténhet.”