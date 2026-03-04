Péter Szabó Dávid: Ennél nehezebb helyzetben nem kerülhettem volna a csapat élére
„Ennél nehezebb helyzetben nem kerülhettem volna a csapat élére. Nagy megtiszteltetés a kinevezés, egyrészt azért, mert ismerem a múltat, több éven keresztül részese voltam játékosként a sikereknek, de voltak benne kudarcok is. Mondhatom, hogy mindent megértem már itt, és tudom, mit jelent a városban az embereknek a kézilabda.”
Arról, hogy a nyár helyett már most átveszi a csapat irányítását:
„Nem így terveztem én sem, de ez a helyzet alakult ki, ezt kell jól kezelni, hogy pontokat szerezzünk a hátralévő meccseken. Jön a Budai Farkasok elleni találkozó és a Gyöngyös elleni csata is, ez a két mérkőzés mindent meghatároz majd, és talán a sorsunkat is eldönti. Hozzátenném, hogy látva a bajnokságot, sok minden megtörténhet.”
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Veszprém
|17
|17
|–
|–
|684–463
|+221
|34
|2. Szeged
|19
|16
|1
|2
|669–523
|+146
|33
|3. Tatabánya
|17
|13
|–
|4
|528–489
|+39
|26
|4. FTC
|17
|10
|1
|6
|560–535
|+25
|21
|5. Csurgó
|18
|7
|3
|8
|506–494
|+12
|17
|6. Balatonfüred
|17
|8
|1
|8
|453–487
|–34
|17
|7. Győr
|17
|7
|2
|8
|507–511
|–4
|16
|8. NEKA
|17
|6
|3
|8
|465–490
|–25
|15
|9. PLER
|17
|6
|2
|9
|446–498
|–52
|14
|10. Szigetszentmiklós
|18
|6
|1
|11
|463–529
|–66
|13
|11. Gyöngyös
|17
|6
|–
|11
|452–497
|–45
|12
|12. Budai Farkasok-Rév
|17
|3
|4
|10
|451–512
|–61
|10
|13. Komló
|17
|3
|2
|12
|454–510
|–56
|8
|14. Budakalász
|17
|2
|2
|13
|458–558
|–100
|6