Péter Szabó Dávid: Ennél nehezebb helyzetben nem kerülhettem volna a csapat élére

2026.03.04. 14:03
Péter Szabó Dávid (Fotó: Carbonflex Komló)
férfi kézilabda NB I György László Péter Szabó Dávid Komló
Exkluzív interjút adott a Nemzeti Sportádiónak Péter Szabó Dávid, akit nyár helyett már kedden kinevezték a Carbonex Komló férfi kézilabdacsapatától közös megegyezéssel távozó György László helyére.

 

„Ennél nehezebb helyzetben nem kerülhettem volna a csapat élére. Nagy megtiszteltetés a kinevezés, egyrészt azért, mert ismerem a múltat, több éven keresztül részese voltam játékosként a sikereknek, de voltak benne kudarcok is. Mondhatom, hogy mindent megértem már itt, és tudom, mit jelent a városban az embereknek a kézilabda.”

Arról, hogy a nyár helyett már most átveszi a csapat irányítását:

„Nem így terveztem én sem, de ez a helyzet alakult ki, ezt kell jól kezelni, hogy pontokat szerezzünk a hátralévő meccseken. Jön a Budai Farkasok elleni találkozó és a Gyöngyös elleni csata is, ez a két mérkőzés mindent meghatároz majd, és talán a sorsunkat is eldönti. Hozzátenném, hogy látva a bajnokságot, sok minden megtörténhet.”

Kézilabda
Tegnap, 14:00

Már most távozott a Komló kézilabdacsapatának vezetőedzője

György László eredetileg nyáron köszönt volna el, ám már kedden átadta az irányítást Péter Szabó Dávidnak.
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Veszprém1717684–463+221 34 
2. Szeged191612669–523+146 33 
3. Tatabánya17134528–489+39 26 
4. FTC171016560–535+25 21 
5. Csurgó18738506–494+12 17 
6. Balatonfüred17818453–487–34 17 
7. Győr17728507–511–4 16 
8. NEKA17638465–490–25 15 
9. PLER17629446–498–52 14 
10. Szigetszentmiklós186111463–529–66 13 
11. Gyöngyös17611452–497–45 12 
12. Budai Farkasok-Rév173410451–512–61 10 
13. Komló173212454–510–56 
14. Budakalász172213458–558–100 

 

 

