Szüleiknek mondtak köszönetet az olimpiai bajnok Prevc testvérek

A szlovénok négy éve a Nika Kriznar, Timi Zajc, Ursa Bogataj, Peter Prevc összeállításban diadalmaskodtak, ezúttal pedig Nika és Domen Prevc mellett Nika Vodan és Anze Lanisek utasította maga mögé a mezőnyt, több mint 30 ponttal megelőzve a második norvégokat.

„Gyermekkorom óta olimpiai éremről álmodok, de sosem gondoltam volna, hogy a bátyámmal együtt ünnepelhetek majd” – mondta a 20 éves Nika Prevc, aki szombaton második lett normálsáncon a nők egyéni versenyében.

A 26 esztendős Domen Prevc – aki vezeti a vk-pontversenyt, és megnyerte a legutóbbi Négysáncversenyt – volt előzőleg a család egyetlen gyermeke ötkarikás érem nélkül, mivel a 33 éves Peter 2014-ben és 2022-ben összesen négy olimpiai medált gyűjtött, a 29 éves Cene pedig csapatban lett második Pekingben.

„A szüleink sosem támasztottak felénk komoly elvárásokat, és mindig támogattak bennünket. Mindig mögöttünk álltak, az eredményeinktől függetlenül. Örülünk, hogy valamit visszaadhatunk nekik” – mondta Domen Prevc, aki hétfőn lemaradt a dobogóról normálsáncon, szombaton viszont favoritként indul majd a nagysáncon. A nőknél Nika Prevc vasárnap ugyancsak éremesélyes lesz a nagysáncon.