A Corriere dello Sport szerint Allegri lehet a Real Madrid vezetőedzője

2026.03.04. 14:04
Allegri és a Real Madrid? Az olasz szerint még 2026-ban is összejöhet... (Fotó: Getty Images)
Real Madrid Massimilano Allegri vezetőedző
A Corriere dello Sport szerint Massimiliano Allegri, az AC Milan futballcsapatának vezetőedzője ülhet le a Real Madrid kispadjára.

 

A posztra esélyesként emlegetik Jürgen Kloppot is, a Liverpool FC korábbi német mestere azonban már többször is leszögezte, hogy nem óhajt ismét edzői állást vállalni. A Real Madrid vezetősége az olasz újság szerint egyértelműen Allegrit szeretné, aki viszont korábban – 2019-ben, majd 2021-ben – már két ízben is visszautasította a madridi klub ajánlatát.  

Az 58 éves Allegri májusban vette át a Milan csapatát, a 2026–2027-es szezon végéig szóló szerződést írva alá. Előzőleg a Juventus szakmai munkáját irányította 2021 és 2024 között, de korábban is ült már a torinóiak kispadján. Vezetésével a Juve öt bajnoki címet nyert a Serie A-ban (2015–2019), emellett öt Olasz Kupa- (2015–2018, 2024) és két Bajnokok Ligája-döntős szereplés került a diadalgyűjteményébe (2015, 2017).  

Jelenleg az AC Milan 57 ponttal második az olasz bajnokságban, tíz ponttal lemaradva az Internazionale mögött. A Real Madrid január 12-én jelentette be a spanyol Xabi Alonso távozását, aki a szezon kezdete előtt vette át a vezetőedzői posztot. 

Helyére honfitársa, Álvaro Arbeloa került, akinek irányítása mellett már többször is megbotlott a fővárosi alakulat, amely 60 ponttal második a spanyol bajnokságban, négy ponttal lemaradva az éllovas és címvédő FC Barcelona mögött.  

 

 

 

 

