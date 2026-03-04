Van választék bőven: melyik a legjobb Szoboszlai Dominik-frizura?

„Felrobbant az internet” kedd este, a brit és a magyar sportsajtó is több posztban számolt be Szoboszlai Dominik új frizurájáról, amit a Wolverhampton–Liverpool bajnokin mutatott meg. Nem ez az első eset, hogy extravagáns hajstílussal rukkol elő válogatottunk csapatkapitánya: szavazzon a legjobbra!

