Van választék bőven: melyik a legjobb Szoboszlai Dominik-frizura?
„Felrobbant az internet” kedd este, a brit és a magyar sportsajtó is több posztban számolt be Szoboszlai Dominik új frizurájáról, amit a Wolverhampton–Liverpool bajnokin mutatott meg. Nem ez az első eset, hogy extravagáns hajstílussal rukkol elő válogatottunk csapatkapitánya: szavazzon a legjobbra!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SZAVAZÁS
Melyik a legjobb Szoboszlai-frizura?
KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!
Meglep valakit? Szoboszlaié a hónap gólja a BBC-nél
Légiósok
2026.03.02. 08:00
