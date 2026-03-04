Nemzeti Sportrádió

Van választék bőven: melyik a legjobb Szoboszlai Dominik-frizura?

CS. M.
2026.03.04. 13:36
A legújabb haviselet (Fotók: Getty Images)
Liverpool Szoboszlai Dominik haj fodrász szavazás
„Felrobbant az internet” kedd este, a brit és a magyar sportsajtó is több posztban számolt be Szoboszlai Dominik új frizurájáról, amit a Wolverhampton–Liverpool bajnokin mutatott meg. Nem ez az első eset, hogy extravagáns hajstílussal rukkol elő válogatottunk csapatkapitánya: szavazzon a legjobbra!

 

1.

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League - Molineux
 

2.

Liverpool v West Ham United - Premier League
 

3.

Brentford v Liverpool - Premier League
 

4.

Hungary v San Marino - 2022 FIFA World Cup Qualifier
 

5.

Karlsruher SC v Liverpool FC - Pre-Season Friendly
 

6.

Liverpool FC press conference
 

7.

Hungary Media Conference
 

8.

AC Milan v Liverpool FC - UEFA Champions League 2024/25
 

9.

Germany v Hungary: UEFA Nations League - League Path Group 3
Fotó: Stuart Franklin

10.

Netherlands v Hungary - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3
 

11.

Germany v Hungary: Group A - UEFA EURO 2024
 

 

SZAVAZÁS

Melyik a legjobb Szoboszlai-frizura?

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

 

