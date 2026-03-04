„Remélem, a BL-negyeddöntőben is találkozunk” – Diego Simeone a Barcelonától elszenvedett háromgólos vereség után

Diego Simeone irányítása alatt az Atlético Madridnak ez volt a nyolcadik kétmeccses párharca a Barcelona ellen, s közülük négyet megnyert. A Bajnokok Ligájában az Atlético a Tottenhammel, a Barcelona a Newcastle-lal játszik, s ha mindkét csapat továbbjut, a legjobb nyolc között ismét találkozna, az idényben ötödik és hatodik alkalommal. „Mondtam Flicknek, hogy remekül játszottak. Remélem, hogy a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében találkozunk.”

Szóba került Antoine Griezmann is, aki hamarosan az MLS-ben szereplő Orlando Citybe igazolhat. „Remélem, pályára lép a döntőben. Ő érdemli meg ezt a legjobban. A mai teljesítménye hihetetlenül jó volt, a tehetsége és kvalitásai egész életében megmaradnak. Mit tehetnék még hozzá ahhoz, amit mindannyian tudtok, hogy hogyan érzek iránta? Szeretem őt, mindig a legjobbat akarom neki, és remélem, hogy játszhat a döntőben.”

„Ez a fotó nagyon kemény?” – kérdezte Griezmann három nevető arc kíséretében az Instagramon. A francia egy képet posztolt, ahogy ünnepel, miközben a háttérben barcelonai játékosok a földön fekszenek. Tavaly márciusban a Barcelona tett ki egy képet hasonló szöveggel, amelyen Griezmann szerepelt, most erre válaszolt.

„Csalódottak vagyunk, de büszkék is arra, amit láttunk. Hihetetlen mérkőzés volt, rengeteg lehetőséget alakítottunk ki. Sajnos nem sikerült… A két vereség (az Atlético és a Girona ellen) után hosszú beszélgetést folytattunk a csapattal az öltözőben. Úgy gondolom, hogy a csapat talpra állt. Mindenki fantasztikusan játszott, Bernal lenyűgöző volt, ahogy Cubarsí is. Lépésről lépésre haladunk, hosszú út áll előttünk a bajnokságban és a BL-ben. Büszke vagyok a játékosaimra – idézte Hans-Dieter Flicket a footballespana.net. – Úgy gondolom, sok esélyünk volt a negyedik vagy az ötödik gólra, csalódottak vagyunk, talán a szurkolók is, ám szerintem büszkék lehetünk a teljesítményünkre. Mindent megtettünk a pályán, és ezt akarom látni.”

Az Atlético az egész mérkőzésen csak két kaput eltaláló lövésig jutott, védekezés szempontjából ez volt az egyik legjobb barcelonai mérkőzés az idényben. „Minden mérkőzésen ezt a szintet kell hoznunk, mert képesek vagyunk rá” – tette hozzá Flick.

„Be akartunk jutni a döntőbe, a mai mérkőzés alapján meg is érdemeltük volna, de gratulálok az Atlético Madridnak. Nem könnyű, az első mérkőzésen jobban is teljesíthettünk volna, ám ha úgy játszunk, mint ma, akkor az idény végére látványos eredményt érhetünk el” – vélte Raphinha, a Barcelona támadója.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

FC Barcelona–Atlético Madrid 3–0 (Bernal 29., 72., Raphina 45+5. – 11-esből)

Továbbjutott: az Atlético, 4–3-as összesítéssel.