„Remélem, a BL-negyeddöntőben is találkozunk” – Diego Simeone a Barcelonától elszenvedett háromgólos vereség után
„Öregszem, és biztos vagyok benne, hogy nem leszek olyan ember, aki fizikai állapotának romlása miatt vonul vissza. A futball nem egészséges, a teljesítményről szól, és az nem ugyanaz, mint az egészség. Extrém fizikai megterhelés, utazás, médianyomás, állandó apró sérülések, zavart cirkadián ritmus… Nem is beszélve a fájdalomcsillapítók gyakori szükségességéről, csak hogy tudjak játszani. Ez nem a hosszú élettartam optimalizálására szolgál, hanem a győzelemre” – beszélt váratlan őszinteséggel a továbbjutás után Marcos Llorente. Az egészségmániásként ismert Llorente mindössze 31 éves, 286 alkalommal lépett pályára az Atlético Madridban, ezeken 35 gólt és 43 gólpasszt szerzett.
„Az első mérkőzésre koncentrálnék. Rendkívüli első félidőt játszottunk, nagyon magas tempóval és intenzitással. A második félidőben sikerült ellenállnunk a támadásaiknak, dühösen távoztam a mérkőzés után. Szerezhettünk volna még egy gólt, szükségünk volt még egy gólra. Talán megkérdezhetik, hogyan lehettem dühös egy 4–0-s győzelem után, de tudom, mire képesek ezek a barcelonai játékosok, briliánsan játszanak” – nyilatkozta Diego Simeone.
Az Atlético Madrid vezetőedzője így folytatta: „Ma Pedri és Raphinha visszatért, ők más tempóban játszanak, és jó első félidőt játszottak. Bár fáj, hogy a gólok nem akcióból, hanem a koncentráció hiányából adódó helyzetekből születtek. Úgy gondolom, összességében jól védekeztünk. Nem tudom, hogy a harmadik gól les volt-e vagy sem, de nehéz helyzetbe hozott minket. Nem tudtunk úgy támadni, ahogy szerettük volna, mert ők nagyon ügyesek voltak. A szurkolóinknak szükségük van egy döntőre, és mindent megteszünk, hogy megadjuk nekik azt, amit akarnak.”
Fölényes, de keserű Barca-siker, avagy a végig bekkelő Atlético jutott a Király-kupa döntőjébe
Diego Simeone irányítása alatt az Atlético Madridnak ez volt a nyolcadik kétmeccses párharca a Barcelona ellen, s közülük négyet megnyert. A Bajnokok Ligájában az Atlético a Tottenhammel, a Barcelona a Newcastle-lal játszik, s ha mindkét csapat továbbjut, a legjobb nyolc között ismét találkozna, az idényben ötödik és hatodik alkalommal. „Mondtam Flicknek, hogy remekül játszottak. Remélem, hogy a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében találkozunk.”
Szóba került Antoine Griezmann is, aki hamarosan az MLS-ben szereplő Orlando Citybe igazolhat. „Remélem, pályára lép a döntőben. Ő érdemli meg ezt a legjobban. A mai teljesítménye hihetetlenül jó volt, a tehetsége és kvalitásai egész életében megmaradnak. Mit tehetnék még hozzá ahhoz, amit mindannyian tudtok, hogy hogyan érzek iránta? Szeretem őt, mindig a legjobbat akarom neki, és remélem, hogy játszhat a döntőben.”
„Ez a fotó nagyon kemény?” – kérdezte Griezmann három nevető arc kíséretében az Instagramon. A francia egy képet posztolt, ahogy ünnepel, miközben a háttérben barcelonai játékosok a földön fekszenek. Tavaly márciusban a Barcelona tett ki egy képet hasonló szöveggel, amelyen Griezmann szerepelt, most erre válaszolt.
„Csalódottak vagyunk, de büszkék is arra, amit láttunk. Hihetetlen mérkőzés volt, rengeteg lehetőséget alakítottunk ki. Sajnos nem sikerült… A két vereség (az Atlético és a Girona ellen) után hosszú beszélgetést folytattunk a csapattal az öltözőben. Úgy gondolom, hogy a csapat talpra állt. Mindenki fantasztikusan játszott, Bernal lenyűgöző volt, ahogy Cubarsí is. Lépésről lépésre haladunk, hosszú út áll előttünk a bajnokságban és a BL-ben. Büszke vagyok a játékosaimra – idézte Hans-Dieter Flicket a footballespana.net. – Úgy gondolom, sok esélyünk volt a negyedik vagy az ötödik gólra, csalódottak vagyunk, talán a szurkolók is, ám szerintem büszkék lehetünk a teljesítményünkre. Mindent megtettünk a pályán, és ezt akarom látni.”
Az Atlético az egész mérkőzésen csak két kaput eltaláló lövésig jutott, védekezés szempontjából ez volt az egyik legjobb barcelonai mérkőzés az idényben. „Minden mérkőzésen ezt a szintet kell hoznunk, mert képesek vagyunk rá” – tette hozzá Flick.
„Be akartunk jutni a döntőbe, a mai mérkőzés alapján meg is érdemeltük volna, de gratulálok az Atlético Madridnak. Nem könnyű, az első mérkőzésen jobban is teljesíthettünk volna, ám ha úgy játszunk, mint ma, akkor az idény végére látványos eredményt érhetünk el” – vélte Raphinha, a Barcelona támadója.
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
FC Barcelona–Atlético Madrid 3–0 (Bernal 29., 72., Raphina 45+5. – 11-esből)
Továbbjutott: az Atlético, 4–3-as összesítéssel.