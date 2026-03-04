Légfegyveres Eb: hetedik a férfi pisztolyos csapat a trió számban

A női pisztolyosokéhoz hasonlóan a férfiak versenye is egy tét nélküli rangsoroló szakasszal kezdődött, mivel mindössze nyolc csapat indult. Ebben a csapatok minden tagja 20-20 lövést adott le. A Nagy Ákos Károly, Szemán Dávid, Rédecsi Máté összetételű magyar egység 565 körrel az ötödik lett.

A negyeddöntős folytatásnak már lényegesen komolyabb tétje volt, ugyanis innen csak az első négy trió jutott tovább az elődöntőbe. A magyaroknak ebben a szakaszban nem sikerült jobban lőniük, mint korábban, sőt, csupán 562 kört értek el, így pedig csak egy csapatot tudtak megelőzni, azaz a hetedik helyen fejezték be a viadalt.

A jereváni Eb így magyar szempontból a női csapatok trió versenyének döntőjével zárul, melyben a Fábián Sára, Jákó Miriam, Major Veronika összetételű egység a bolgárok hármasával küzd majd meg az aranyéremért. A mérkőzés a 13.45-kor kezdődő bronzcsata után kezdődik.

(MTI)