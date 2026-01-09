Jégkorong: kezdődik az A-csoportos U18-as leány-vb Kanadában

Tizenkét év után szerepel újra az elitben, vagyis a világ nyolc legjobb csapata között az U18-as leány jégkorong-válogatott, amely tavaly januárban Budapesten, a Tüskecsarnokban veretlenül harcolta ki a feljutást a divízió I/A-vb-n. A mieink ezt megelőzően kétszer, 2013-ban és 2014-ben játszhattak a legmagasabb osztályban, és szombattól kezdődően a Fodor Zoltán vezette magyar csapat újra a legnagyobb hokinemzetek együttesei között bizonyíthat.

A mieink első csoportellenfele az előző vb-t negyedik helyen záró Svédország lesz, majd a hazai pályán játszó és címvédő Kanada, végül az előző vb-n története legjobb eredményét, az 5. helyet elérő Svájc következik.

A csoportkörból minden csapat továbbjut, így négy mérkőzése garantáltan lesz a magyar válogatottnak.

A negyeddöntőben az Egyesült Államok, Csehország, Finnország, Szlovákia négyesből érkezik a következő ellenfél.

„Sikerült a legjobb huszonöt játékost kiválasztanunk – mondta Fodor Zoltán szövetségi edző korábban az Utánpótlássportnak. –

Leraktuk az alapokat, és a szükséges kvalitás is megvan a lányokban, hogy képesek legyünk helytállni a világelitben.

Sokat dolgoztunk azon, hogy mindig meglegyen a megfelelő intenzitásunk, és kellően fizikálisan lépjünk fel minden helyzetben.

Nyilván, az A-csoportban rendkívül magasan van a mérce, de a topválogatottakkal is szeretnénk felvenni a versenyt. Egy keményen dolgozó, taktikailag fegyelmezett csapatot szeretnék látni a vébén, és ezzel a lányok is tisztában vannak.

Azt gondolom, a lehetőségeinkhez mérten kihoztunk mindent a felkészülésünkből, szóval készen állunk a világbajnokságra.”

Újra az elit-vb-n bizonyíthat az U18-as leányválogatott Forrás: MJSZ

A bennmaradás kiharcolásához az utolsó, nyolcadik hely elkerülésére lesz szükség, amely ha összejönne, nagy bravúr lenne a mieinktől.

A mostani keretből 14-en voltak ott a válogatottban a tavalyi, budapesti feljutás során, míg 11-en vb-újoncok, köztük öten 2010-es, hárman pedig 2011-es születésűek. Kilenc játékosnak van már a felnőttválogatottból is tapasztalata. Fodor Zoltán szövetségi edző csapata december 30-án utazott Kanadába, Torontóban készült a megmérettetésre. Két felkészülési mérkőzést vívtak a mieink Kanadában, és a Toronto Metropolitan University (2–0), illetve a Szlovákia elleni találkozót (6–5) is megnyerték.

Bízom benne, hogy a vébén is tartani tudjuk azt a szintet, amit a szlovákok és a kanadai egyetemi csapat ellen megmutattunk.

Nagyon optimista vagyok, mindenki keményen fog küzdeni, és remélhetőleg, ez a torna végén azzal párosulhat, hogy bennmaradunk az A-csoport mezőnyében” – nyilatkozta Schneider Kata, a válogatott hátvédje a várakozásokról a szövetség közösségi oldalán.

A csoportmérkőzéseket Membertou-ban rendezik, az 1250 fős Membertou Sport & Wellness Centre-ben, míg az egyenes kieséses szakasztól már Sydney-ben játszanak a csapatok, az ötezres Centre 200 létesítményben.

Az A-csoportos vb meccseit a Sport TV közvetíti.

U18-AS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, A-CSOPORT

MEMBERTOU ÉS SYDNEY (KANADA)

Csoportkör:

Január 10., 17.00 (magyar idő szerint 22.00): Magyarország–Svédország

Január 12., 18.00 (magyar idő szerint 23.00): Magyarország–Kanada

Január 13., 20.30 (magyar idő szerint január 14., 1.30): Magyarország–Svájc

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE:

Kapusok: Csordás Csenge (KASI), Majoros Emma (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Görbe Liza (Lehel HC/BJA), Gyula Rebeka (BJA), Hajdu Lili (HKB), Haraszt Lorina (BJA), Schneider Kata (BJA), Simon Bíborka (MAC Budapest), Szabó Bonita (Rheintal Future, svájci)

Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Bereczki Dóra (DHK), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Kerkovits Réka (BJA), Magyar Diána (Mad Dogs, német), Máhr Dóra (UTE/BJA), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Sághy Lara (BJA), Szalai Szonja (BJA), Tamás Helga (Vasas/MAC Budapest), Temesi Blanka (MAC Budapest), Vass Szonja (BJA), Weiler Krisztina (OHA, kanadai), Zsobrák Hanna (Rampage)

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)