Varga Barnabás az AEK tulajdonosáról: Szenvedélyes, mindenképp engem akart

Az AEK Athén szombat délelőtt a közösségi oldalán tett közzé videót Varga Barnabás és Mario Iliopulosz találkozásáról. A klubtulajdonos így szólt a 31 éves csatárhoz:

„Barnabás, fontos vagy nekünk. Nemcsak a játékod, hanem a szenvedélyed és a karaktered miatt is. Tudom, hogy megértetted, mit jelent az AEK futballistájának lenni. Mindent megtettem azért, hogy mindenki elégedett legyen az átigazolással, beleértve a Ferencvárost is. Menj ki a pályára, mutasd meg, mire vagy képes!”

Varga magyarul reagált a tulajdonos szavaira:

„Nehezen kaphattam volna ennél jobb fogadtatást, mindenki barátságos volt. Szenvedélyes tárgyalásunk volt, éreztem rajta, hogy mindenképp engem akar, egy húron pendülünk. Szeretnénk bajnokok lenni, én pedig minél több gólt szerezni.”

Varga 2029 nyaráig írt alá az athéni egyesülettel.