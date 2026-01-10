Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás az AEK tulajdonosáról: Szenvedélyes, mindenképp engem akart

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2026.01.10. 10:52
null
Megvan az összhang Varga Barnabás és Mario Iliopulosz között (Fotó: AEK Athén)
Címkék
Varga Barnabás átigazolás AEK Athén
A görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén tulajdonosa, Mario Iliopulosz üdvözölte a csapat legfrissebb szerzeményét, Varga Barnabást. A magyar válogatott csatár anyanyelvén köszönte meg a lehetőséget.

Az AEK Athén szombat délelőtt a közösségi oldalán tett közzé videót Varga Barnabás és Mario Iliopulosz találkozásáról. A klubtulajdonos így szólt a 31 éves csatárhoz:

„Barnabás, fontos vagy nekünk. Nemcsak a játékod, hanem a szenvedélyed és a karaktered miatt is. Tudom, hogy megértetted, mit jelent az AEK futballistájának lenni. Mindent megtettem azért, hogy mindenki elégedett legyen az átigazolással, beleértve a Ferencvárost is. Menj ki a pályára, mutasd meg, mire vagy képes!”

Varga magyarul reagált a tulajdonos szavaira:

„Nehezen kaphattam volna ennél jobb fogadtatást, mindenki barátságos volt. Szenvedélyes tárgyalásunk volt, éreztem rajta, hogy mindenképp engem akar, egy húron pendülünk. Szeretnénk bajnokok lenni, én pedig minél több gólt szerezni.”

Varga 2029 nyaráig írt alá az athéni egyesülettel.

 

Varga Barnabás átigazolás AEK Athén
Legfrissebb hírek

Paunoch Péter: Nemcsak egy csatárt szerettek volna igazolni, Varga Barnabást akarták szerződtetni

Légiósok
2026.01.08. 20:29

Serie A: Tóth Alex posztjára igazol a Lazio – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2026.01.08. 15:49

NB I: megvan a Kazincbarcika második téli szerzeménye – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.08. 14:45

Kiderült, hol folyatja a Debrecen távozó csatára – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.08. 13:05

Megvan Mario Balotelli 13. klubja, ezúttal nem Európába ír alá

Minden más foci
2026.01.08. 12:42

Németh Krisztián: Varga Barnabáshoz illik a görög liga

Légiósok
2026.01.08. 10:07

Szalai Attila: Bízunk Marco Rossiban!; Varga Barnabás vasárnap már játszhat az AEK-ban

E-újság
2026.01.07. 23:50

Dupla Tízes: lesz Varga Barnabásnál is nagyobb dobás a hazai piacon? Téli transzferszemle

Labdarúgó NB I
2026.01.07. 19:32
Ezek is érdekelhetik