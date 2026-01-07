Milánó 2026: az imolai F1-es pályán is járt az olimpiai láng

A játékok egyik jelképe egy hónappal ezelőtt, Rómában kezdte olaszországi útját, azóta járt már Szardínia és Szicília szigetén, majd Nápolyban és Bariban, a 12 ezer kilométeres staféta pedig február 6-án, a milánói San Siro Stadionban ér célba.

A váltó néhány keddi résztvevője, a helyi Radioimmaginaria tinédzser műsorvezetői a szilveszteri, Crans-Montana-i bár­tűz fiatal áldozataira emlékeztek a futásukkal. A tragédiában egy 16 éves bolognai fiú is életét vesztette.

Közben a szervezők bejelentették, hogy szerdától (mától) további jegyek lesznek elérhetők a Cortina d'Ampezzóban sorra kerülő női alpesisí versenyekre. Ez arra utal, hogy a házigazdák megoldották a közlekedési problémákat, amelyektől sokan tartottak.

A 16 hivatalos versenynapon át zajló téli játékokon 16 sportág 116 számában hirdetnek bajnokot. A XXV. téli olimpiára eddig 15 magyar sportoló szerzett kvótát, még további két indulási jog megszerzésére van esély.