Milánó 2026: eddig a jegyek több mint fele kelt el

A szervezők bejelentése szerint az 1,6 millió belépőből 850 ezret vásároltak meg. A házigazda olaszok után Németországból érkezett a legtöbb jegyrendelés.

A legjobban a jégkorongtornára, valamint a sílövészet és a sífutás versenyeire fogynak a jegyek, ugyanakkor egyéni belépők az alpesi sí, a bob, a szánkó, a síugrás és a curling egyes viadalaira sem kaphatók már a hivatalos portálon, csak drágább csoportos csomagok.

Érdekesség, hogy a síelők hegymászós számára, amely most mutatkozik be az olimpiai programban, szinte minden belépő elfogyott.

A szervezők tájékoztatása szerint a jegyek több mint fele darabonként 100 euró (38 700 forint) alatti árért volt elérhető.