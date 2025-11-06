Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: eddig a jegyek több mint fele kelt el

Vágólapra másolva!
2025.11.06. 11:57
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 jegyértékesítés Milánó 2026
A jegyek több mint fele kelt el eddig a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára.

A szervezők bejelentése szerint az 1,6 millió belépőből 850 ezret vásároltak meg. A házigazda olaszok után Németországból érkezett a legtöbb jegyrendelés.

A legjobban a jégkorongtornára, valamint a sílövészet és a sífutás versenyeire fogynak a jegyek, ugyanakkor egyéni belépők az alpesi sí, a bob, a szánkó, a síugrás és a curling egyes viadalaira sem kaphatók már a hivatalos portálon, csak drágább csoportos csomagok.

Érdekesség, hogy a síelők hegymászós számára, amely most mutatkozik be az olimpiai programban, szinte minden belépő elfogyott.

A szervezők tájékoztatása szerint a jegyek több mint fele darabonként 100 euró (38 700 forint) alatti árért volt elérhető.

 

téli olimpia 2026 jegyértékesítés Milánó 2026
Legfrissebb hírek

Milánó 2026: bemutatták a magyar csapat téli olimpiai ruházatát – fotók

Téli sportok
2025.11.04. 12:40

Milánó 2026: a házigazda olaszok legalább 19 érmet szeretnének nyerni

Téli sportok
2025.10.29. 17:23

Jászapáti Petra: Egyelőre szépen sétálni, majd futni szeretnék 

Téli sportok
2025.10.29. 07:20

A lámpagyújtogató – Kovács Erika jegyzete

Téli sportok
2025.10.29. 07:20

Máris elfogytak a jegyek a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőre

Magyar válogatott
2025.10.28. 12:56

Lábát törte a szuperóriás-műlesiklás olasz vb-győztese, kérdéses az olimpiai indulása

Téli sportok
2025.10.22. 17:56

Milánó 2026: a FIS eltiltotta az orosz sportolókat az olimpiai selejtezőktől

Téli sportok
2025.10.22. 13:58

Milánó 2026: Ledecká nem tud indulni lesiklásban

Téli sportok
2025.10.21. 14:25
Ezek is érdekelhetik