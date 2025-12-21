Milánó 2026: a FIS elnöke aggódik a livignói helyszín miatt

„Voltak késések. Sajnos az olasz kormány nem szabadított fel semmilyen forrást, így a szervezők nehezen boldogulnak, ami igazi szégyen – mondta a svéd sportvezető szombaton Val d'Isere-ben a női alpesi sízők világkupafutamán. – Ez megmagyarázhatatlan. De remélem, minden rendben lesz. Van egy B-, egy C- és egy D-tervünk... De sajnálatos, hogy olyan helyzetbe kerültünk, amibe soha nem lett volna szabad kerülnünk. Naponta háromszor hívjuk őket, reggel, délben és este”.

Eliasch elsősorban a szabadstílusú sí és a hódeszka 26 versenyszámának otthont adó livignói Hópark hóellátása miatt aggódik, mivel ott nagy mennyiségű műhavat kell előállítani a félcsövekhez és az ugratókhoz.

A FIS elnökének szavaira Livigno polgármestere, Remo Galli szinte azonnal reagált, szerinte a késéseket egy technikai probléma okozta.

„Annyi hó lesz, amennyire szükségünk van egy nagyszerű olimpiához. Sőt, sokkal több is lesz – mondta Galli az ANSA olasz hírügynökségnek. – Szükség volt egy szelep cseréjére, de ezt határidőn belül elvégezték, és az összes hóágyú már néhány este működik, így jól állunk Livigno és Olaszország esetében is. A következő napokban tovább csökken a hőmérséklet, akár mínusz húsz fokig is, szóval egyáltalán nem aggódom” – fogalmazott a városvezető.

A téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik Milánóban és Cortina d’Ampezzóban.

(MTI)