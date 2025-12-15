Milánó 2026: két orosz női bobos indulhat csak nemzetközi versenyeken

Jelenleg négy szakágban adnak át érmeket: női egyesben és kettesben, illetve férfi kettesben és négyesben.

„Orosz sportolók nem vehetnek részt az IBSF csapatversenyein, beleértve a férfi és női párosokat és a férfi négyeseket is” – idézte a TASZSZ a nemzetközi szövetség dokumentumát, amely szabályozza az oroszok részvételét az IBSF égisze alatti viadalokon.

A döntés azt jelenti, hogy pillanatnyilag csak két orosz női egyes bobos, Ljubov Csornih és Szofja Sztyepuskina indulhat az IBSF versenyein, ők is csak semleges színekben. Az orosz bobosokat és szkeletonosokat az elmúlt három szezonban eltiltották a nemzetközi szerepléstől az az ukrajnai háború kirobbanása után bevezetett IBSF-szankciók miatt.