Milánó 2026: két orosz női bobos indulhat csak nemzetközi versenyeken

2025.12.15. 13:39
Ljubov Csornih semleges színekben indulhat (Fotó: Getty Images)
Ljubov Csornih Szofja Sztyepuskina Milánó 2026
A Nemzetközi Bob- és Szkeleton Szövetség (IBSF) úgy döntött, hogy versenyein nem engedi indulni az orosz kettes és négyes bobosokat.

Jelenleg négy szakágban adnak át érmeket: női egyesben és kettesben, illetve férfi kettesben és négyesben.

„Orosz sportolók nem vehetnek részt az IBSF csapatversenyein, beleértve a férfi és női párosokat és a férfi négyeseket is” – idézte a TASZSZ a nemzetközi szövetség dokumentumát, amely szabályozza az oroszok részvételét az IBSF égisze alatti viadalokon. 

A döntés azt jelenti, hogy pillanatnyilag csak két orosz női egyes bobos, Ljubov Csornih és Szofja Sztyepuskina indulhat az IBSF versenyein, ők is csak semleges színekben. Az orosz bobosokat és szkeletonosokat az elmúlt három szezonban eltiltották a nemzetközi szerepléstől az  az ukrajnai háború kirobbanása után bevezetett IBSF-szankciók miatt.

 

 

