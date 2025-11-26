Nemzeti Sportrádió

Kirsty Coventry elérzékenyült az olimpiai láng fellobbanásakor – videó

Vágólapra másolva!
2025.11.26. 12:03
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia Olümpia lánggyújtás Kirsty Coventry
Szerda délelőtt a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában fellobbant a 2026-os, milánói és cortinai téli olimpia lángja.

A ceremóniára a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a hagyományoktól eltérően fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban került sor. Az ilyen helyzetekre vonatkozó protokollnak megfelelően hétfőn gyűjtötték össze a napsugarakat parabolatükörrel, és ezúttal egy kehelyből került a láng az első fáklyára. A hétfői lánggyújtás ugyanakkor a megszokott koreográfia szerint zajlott, a „főpapnő” korhű jelmezben végezte a ceremóniát.

„A mai megosztott világban az ötkarikás játékok szimbolikus helyet foglalnak el. Kötelességünk és felelősségünk biztosítani, hogy a világ minden tájáról érkező sportolók békésen találkozhassanak” – hangsúlyozta Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke.

A fáklya a nap folyamán útba ejti az első modernkori ötkarikás helyszínt, az athéni Panathinaiko Stadiont. Csütörtökön szimbolikusan átadják az olasz szervezőknek, akik Rómába szállítják. Az olaszországi út a fővárosból, a történelmi Stadio dei Marmiból indul. Innen olyan híres helyeket érint, mint Toszkána, Szardínia, Szicília vagy Pompei, mielőtt a karácsonyt Nápolyban, a szilvesztert pedig Bariban töltené. Az olimpiai láng elhalad többek között Rómában a Colosseumnál és a Trevi-kútnál, a velencei Canal Grandénél és az Alpok egyik legmagasabb csúcsánál, a 4554 méteres Punta Gnifettinél is.

Az ötkarikás jelkép január 26-án érkezik Cortina d'Ampezzóba, pontosan 70 évvel az 1956-os cortinai téli olimpia megnyitója után. A váltófutás február 5-én, egy nappal a téli olimpia megnyitója előtt érkezik meg Milánóba.

A lángot hírességek is viszik majd, köztük Francesco Bagnaia kétszeres MotoGP-világbajnok, Flavia Pennetta teniszező, vagy Dario Pivirotto, aki az 1956-os cortinai és a 2006-os torinói olimpián is vitte már. A fáklyavivők fehér egyenruhát viselnek, amelynek piros és sárga mintája az olimpiai lángra utal.

Az olimpiát jövő február 6. és 22. között rendezik.

 

téli olimpia Olümpia lánggyújtás Kirsty Coventry
Legfrissebb hírek

Nem indulhat Victoria Carl olimpiai bajnok sífutó a milánói ötkarikás játékokon

Téli sportok
15 órája

Hat orosz szánkós vehet részt az olimpiai kvalifikációs versenyeken

Téli sportok
2025.11.24. 13:07

Milánó 2026: a rossz idő miatt fedett pályán gyújtják meg a lángot

Téli sportok
2025.11.24. 12:46

Milánó 2026: nézők nélkül rendezik a szánkósok tesztversenyét

Téli sportok
2025.11.20. 09:43

A hokilegenda szerint a szlovákok közel lehetnek az éremhez a téli olimpián

Jégkorong
2025.11.18. 18:56

Milánó 2026: véglegesítették az olimpiai lángváltó útvonalát

Téli sportok
2025.11.18. 17:08

Milánó 2026: tizenkétezer kilométer és Olaszország legfontosabb turistalátványosságai várnak a fáklyaváltóra

Téli sportok
2025.11.17. 15:49

A téli olimpiai sportágak nem kérnek a nem olimpiai nyári sportágakból

Téli sportok
2025.11.12. 18:25
Ezek is érdekelhetik