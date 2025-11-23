Curling Eb: újabb 9–3-as magyar siker a nőknél

A Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Lauchsz Laura, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina összeállítású magyar csapat a szombati első körben az angolokat is 9–3-ra verte, este pedig a szlovénokkal mérkőzik.

A tíz csapat közül az első négy kerül az elődöntőbe, a két döntős pedig feljut az A-divízióba.

CURLING EB

NŐK

2. forduló: Magyarország–Hollandia 9–3

KÉSŐBB

3. forduló: Magyarország–Szlovénia 19.00

FÉRFIAK

2. forduló: Izrael–Magyarország 11.00