Curling Eb: újabb 9–3-as magyar siker a nőknél

A magyar női válogatott 9–3-ra legyőzte Hollandiát a curling Európa-bajnokság B-divíziójának második fordulójában, vasárnap délelőtt Lahtiban.
A Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Lauchsz Laura, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina összeállítású magyar csapat a szombati első körben az angolokat is 9–3-ra verte, este pedig a szlovénokkal mérkőzik.
A tíz csapat közül az első négy kerül az elődöntőbe, a két döntős pedig feljut az A-divízióba.
CURLING EB
NŐK
2. forduló: Magyarország–Hollandia 9–3
KÉSŐBB
3. forduló: Magyarország–Szlovénia 19.00
FÉRFIAK
2. forduló: Izrael–Magyarország 11.00
Legfrissebb hírek
Kikapott a finnektől a magyar férficsapat a curling Eb-n
Téli sportok
2025.11.22. 21:02
Ezek is érdekelhetik