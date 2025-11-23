Nemzeti Sportrádió

Curling Eb: újabb 9–3-as magyar siker a nőknél

2025.11.23. 10:33
(Fotó: AFP)
A magyar női válogatott 9–3-ra legyőzte Hollandiát a curling Európa-bajnokság B-divíziójának második fordulójában, vasárnap délelőtt Lahtiban.

 

A Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Lauchsz Laura, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina összeállítású magyar csapat a szombati első körben az angolokat is 9–3-ra verte, este pedig a szlovénokkal mérkőzik.

A tíz csapat közül az első négy kerül az elődöntőbe, a két döntős pedig feljut az A-divízióba.

CURLING EB
NŐK
2. forduló: Magyarország–Hollandia 9–3

KÉSŐBB
3. forduló: Magyarország–Szlovénia 19.00

FÉRFIAK
2. forduló: Izrael–Magyarország 11.00

 

Ezek is érdekelhetik