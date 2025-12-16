Curling: olimpiai kvóta nélkül maradt a magyar küldöttség

A viadal eredményközlője szerint a magyar duó az első négy endet egyaránt 1:0-ra vesztette el a hollandok ellen, s bár az ötödiket 2:0-ra megnyerte, a hatodikban a rivális 4:0-s sikere végleg eldöntötte a meccset. Az újabb vereséggel biztossá vált, hogy februárban nem lesz magyar curlinges a milánói-cortinai olimpián.

A mieink az első körben a kínaiaktól 9:3-ra, a másodikban az ausztráloktól 9:6-ra, míg a harmadikban a dánoktól 7:4-re kaptak ki, legközelebb pedig közép-európai idő szerint 23 órától a spanyolokkal találkoznak.

Az olimpiai selejtezőn két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek és az első két-két csapat küzdhet tovább az utolsó két kvótáért. Először a két első és a két második egymással játszik, az előbbi mérkőzés győztese automatikusan kvótát szerez, míg az utóbbi vesztese biztosan anélkül távozik Kanadából. Végül a csoportelsők vesztese és a csoportmásodikok győztese egy mérkőzésen dönt az utolsó kvótáról.

A vegyes párosok mezőnyébe minden olyan nemzet nevezhetett, amely részt vett a 2024-es vagy 2025-ös világbajnokságon, de még nem szerezte meg az olimpiai indulási jogot. Mivel ezen országok száma nem érte el a 16-ot, a világranglista alapján töltötte fel a mezőnyt a nemzetközi szövetség. Ennek köszönhetően vesz részt a magyar kettős a tornán, melyen a B-csoportban a kínaiak, az ausztrálok, a dánok, a hollandok és a spanyolok mellett a franciákkal és az új-zélandiakkal szerepel együtt.